Le Royaume-Uni va expérimenter la semaine de 4 jours

Un test avant une proposition de loi en cas de succès. Portée par la fondation 4 Day Week Global, la semaine de travail de quatre jours sera mise en place dans une cinquantaine d’entreprises du Royaume-Uni dès le mois de juin, avant de s’inscrire dans la loi si le projet est viable après six mois de mise à l’essai.

Pour mener cette étude en lien avec 4 Days Week Global, les scientifiques des universités d’Oxford, de Cambridge et de Boston sont partis du postulat que l’organisation du travail n’a jamais été optimale au Royaume-Uni, avec un temps de travail hebdomadaire plus élevé que la moyenne européenne pour une productivité bien plus faible.

A compter du mois de juin, une cinquantaine d’entreprises britanniques ont accepté de mettre en place la semaine de travail de 32 heures pour une durée de six mois. En cas de réussite de ce projet, une proposition de loi sera soumise au Parlement anglais afin d’incorporer la semaine de quatre jours à la législation, selon le magazine américain Fast Company. Pour accompagner la mise en place de cette modification du code du travail, les entreprises concernées par ce test bénéficieront de formations de mars à mai.

Dans le reste du monde, l’ensemble des pays ayant approuvé cette semaine de quatre jours de travail ont constaté des effets bénéfiques sur leurs entreprises et leurs employés, comme une réduction du stress, une hausse de la productivité et une baisse des arrêts maladies. Par exemple, en Islande, 85% des salariés ont plébiscité cette solution en optant pour la semaine de travail de 32 heures.

Déjà en place en Suède et en Nouvelle-Zélande, ce système sera mis à l’épreuve en Irlande dès ce mois-ci et en avril prochain aux Etats-Unis.