DIRECT - Crise en Ukraine: le pays affirme qu'un soldat a été tué dans l'est séparatiste

La crise s'intensifie à l'Est. Suivez en direct toutes les informations sur les tensions entre l’Ukraine et la Russie, alors que les différents protagonistes multiplient les déploiements de troupes et les manoeuvres militaires.

09h14

Un soldat ukrainien a été tué samedi dans des affrontements avec des séparatistes soutenus par Moscou dans l'est du pays, a annoncé l'armée ukrainienne, alors que les craintes d'une attaque russe sont à leur comble.

"A la suite d'un bombardement, un soldat ukrainien a été mortellement blessé par un éclat d'obus", a affirmé le commandement militaire pour l'est de l'Ukraine.

08h43

Le dirigeant des séparatistes pro-russes de Lougansk dans l'est de l'Ukraine a décrété samedi la mobilisation générale, emboîtant le pas à au chef des séparatistes de Donetsk alors que les craintes d'une attaque russe sont à leur comble.

"Je décrète la mobilisation générale sur le territoire de la République populaire de Lougansk", a proclamé le décret signé par Léonid Passetchnik.

08h03

Les forces armées ukrainiennes et les séparatistes prorusses se sont mutuellement accusés samedi de violations graves du cessez-le-feu dans l'est de l'Ukraine, alimentant les craintes d'une invasion russe.

L'armée ukrainienne a fait état de 66 échanges de tirs jusqu'à 07h00 du matin (04H00 GMT), un nombre particulièrement élevé, tandis que les séparatistes de la région de Donetsk ont qualifié la situation de "critique".

07h17

Le dirigeant de la "république" séparatiste pro-russe de Donetsk, en guerre contre l'Ukraine, a proclamé samedi la "mobilisation générale", alors que les craintes d'une attaque russe sont à leur comble.

"J'appelle mes concitoyens réservistes à se présenter aux bureaux de conscription militaire. Aujourd'hui, j'ai signé le décret de mobilisation générale", a annoncé Denis Pouchiline dans une déclaration vidéo.

Cette annonce intervient au moment où les observateurs ont fait état d'une "augmentation spectaculaire" de la violence sur la ligne de front entre l'armée ukrainienne et les séparatistes soutenus par la Russie.