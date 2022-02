Portugal : Un cargo brûle avec milliers de voitures de luxe

Un cargo transportant 4.000 voitures, dont 1.100 de la marque Porsche, a pris feu dans l’océan Atlantique aux larges des côtes des Açores, au Portugal, alors qu’il se rendait vers les États-Unis, depuis l’Allemagne.

Comme le rapporte le New York Times, le navire nommé Felicity Ace, qui transportait des véhicules du groupe Volkswagen, avait quitté le port allemand d’Emden, le 10 février dernier, et était censé amarrer à Davisville, le mercredi suivant. Cependant, un incendie dont la cause reste pour le moment inconnue, s’est déclenché et a stoppé l’élan de l’engin.

La Marina de Portugal informó que el barco carguero, Felicity Ace, el cual transportaba Porsche y Volkswagen, quedo a la deriva, luego de que un incendió obligara a evacuar a sus 22 tripulantes. pic.twitter.com/U6LFgZm5AE — BairesNews (@baires_news) February 18, 2022

Si heureusement les 22 membres de l’équipage ont été évacué sans problème par la marine portugaise, comme le relate Business Insider, en revanche les dégâts matériels se chiffrent en dizaines de millions d’euros, sans compter les dégâts écologiques.

Le constructeur automobile, qui commercialise de nombreux types de véhicules comme des Audi, des Lamborghini ou encore des Bentley et même des motos Ducati, a précisé qu’en plus des 1.100 des Porsche touchées, «le sort des véhicules reste inconnu». De plus, selon Volkswagen, il était encore trop tôt pour déterminer si certaines voitures pourront être récupérées.