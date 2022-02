Ce que l’on sait de l’invasion russe en Ukraine

Vladimir Poutine a annoncé jeudi 24 février une opération militaire en Ukraine pour défendre les séparatistes de l'est du pays, et «démilitariser et dénazifier» son voisin pro-occidental.

Le président russe a annoncé jeudi le début d'une «opération militaire» en Ukraine où de puissantes explosions et les sirènes d'alerte aérienne ont retenti dans plusieurs villes.

«J'ai pris la décision d'une opération militaire spéciale», a annoncé Vladimir Poutine dans une déclaration surprise à la télévision peu avant 03H00 GMT, dénonçant une fois encore un «génocide» orchestré par l'Ukraine dans l'est du pays, arguant de l'appel à l'aide des séparatistes annoncé dans la nuit et de la politique agressive de l'Otan à l'égard de la Russie et dont l'Ukraine serait l'outil.

Assis à un bureau en bois sombre, le maître du Kremlin a indiqué sa volonté «d'arriver à une démilitarisation et une dénazification de l'Ukraine», promettant de conduire «au tribunal ceux qui ont commis de nombreux crimes, responsables de l'effusion de sang de civils, notamment des citoyens russes».

Les sirènes d'avertissement anti-bombardement ont retenti jeudi matin vers 7h00 dans le centre de Kiev, la capitale de l'Ukraine, ont constaté des journalistes de l'AFP. Dans le métro de Kiev, des dizaines d'habitants tentaient de se mettre à l'abri ou de prendre un train, valise à la main pour quitter la ville, a constaté un photographe de l'AFP.

De puissantes explosions ont été entendues dans la matinée dans le pays, plusieurs villes sont touchées. Le ministre ukrainien des affaires étrangères, Dmytro Kouleba a annoncé le début d'une «invasion de grande ampleur de la Russie».

Putin has just launched a full-scale invasion of Ukraine. Peaceful Ukrainian cities are under strikes. This is a war of aggression. Ukraine will defend itself and will win. The world can and must stop Putin. The time to act is now.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 24, 2022