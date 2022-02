Sondage : 70% des Français sont opposés à une intervention militaire de la France en Ukraine

Alors que la tension est à son paroxysme en Ukraine, sur fond de désaccords géopolitiques majeurs entre la Russie et l’Otan, la crainte d’un affrontement armé s’amplifie. D’après un sondage CSA pour CNEWS dévoilé ce jeudi 24 février, 70% des Français se positionnent contre une intervention militaire de la France en Ukraine.

Craignant le ralliement prochain de l’Ukraine à l’Otan, Vladimir Poutine a reconnu l’indépendance de deux régions séparatistes prorusses en Ukraine ce lundi, tout en déployant des troupes à la frontière et dans le pays.

Malgré les sanctions fortes annoncées par les occidentaux envers la Russie, comme la suspension du gazoduc Nord Stream 2, la désescalade souhaitée n'est pas au rendez-vous. Vladimir Poutine a annoncé mercredi des sanctions en réponse à celles prises contre sa nation et le président américain Joe Biden a affirmé le même jour que les Etats-Unis fourniraient des armes aux Ukrainiens pour assurer leur défense.

Mais malgré l'échec des négociations, 32% des Français se déclarent «totalement opposés» à une intervention militaire de la France «pour défendre l'Ukraine en cas d'incursion militaire russe sur son territoire», et 38% «plutôt opposés». Au contraire, 21% y sont «plutôt favorables» et 9% «tout à fait favorables».

Si les différences d’opinions sont minces selon le sexe et la catégorie socio-professionnelle des sondés, une nette divergence peut être constatée selon l’âge des personnes interrogées.

Ainsi, 45% des 18-24 ans sont favorables à une intervention armée des militaires français, contre 37% des 25-34 ans et 35% pour les 35-49 ans. Et le taux baisse même à 21,5% pour les plus de 50 ans.

Un autre point de différenciation se situe au niveau des sensibilités politiques. Dans le détail, les sympathisants de La France insoumise et de la gauche radicale sont les plus ouverts à une intervention militaire de la France en Ukraine, avec respectivement 39% et 37% de personnes favorables.

A l’inverse, plus les sondés ont une sensibilité politique marquée à droite, plus ils sont opposés à une opération militaire française en Ukraine.

Les sympathisants des Républicains se positionnent contre à 76%, ceux du Rassemblement National à 78% et ceux de Reconquête à 79%.

Sondage effectué par questionnaire auto-administré en ligne, les 22 et 23 février 2022, sur un échantillon de 1.014 personnes âgées de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas.