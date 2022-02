DIRECT - Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky appelle l'ONU à priver la Russie de son vote au Conseil de sécurité

Le président russe Vladimir Poutine a lancé jeudi une «opération militaire» en Ukraine. Plusieurs bases militaires aériennes ukrainiennes ont été bombardées. Suivez en direct les dernières informations.

21h06

Plus de 3.000 personnes ayant manifesté en Russie contre l'invasion de l'Ukraine par Moscou ont été arrêtées en trois jours, a rapporté samedi l'ONG spécialisée OVD-Info. Depuis le début de l'invasion jeudi, «au moins 3.052 personnes ont été arrêtées», dont 467 samedi, a précisé OVD-Info. Ces manifestations se sont multipliées à travers la Russie en dépit de leur interdiction par les autorités.

20h43

Les ministres européens des Affaires étrangères se réuniront dimanche à 18H00 (17H00 GMT) en visioconférence pour discuter du soutien de l'UE à l'Ukraine face à l'invasion russe, ont indiqué samedi plusieurs diplomates. Les ministres des Vingt-Sept pourraient également discuter de nouvelles sanctions, alors que l'Allemagne a ouvert la voie samedi à l'exclusion de la Russie du système de messagerie bancaire Swift, mesure à laquelle Berlin s'opposait jusqu'alors farouchement.

20h41

Le président ukrainien a appelé samedi à priver la Russie, en train d'envahir l'Ukraine, de son droit de vote au Conseil de sécurité de l'ONU, lors d'un entretien téléphonique avec le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres. Lors de cet entretien, Volodymyr Zelensky a abordé avec M. Guterres la question de «priver le pays agresseur de son droit de vote au Conseil de sécurité de l'ONU», a déclaré le dirigeant ukrainien sur Twitter.

Les deux hommes ont aussi discuté de «qualifier les actions et les déclarations de la Russie contre l'Ukraine de génocide, et d'aider à remettre les corps des soldats russes» tués par les troupes ukrainiennes, selon la même source.

20h29

Les Etats-Unis et l'Albanie ont demandé une réunion dimanche du Conseil de sécurité de l'ONU afin d'adopter une résolution réclamant «une saisine de l'Assemblée générale des Nations unies pour une session spéciale» lundi sur la guerre entre la Russie et l'Ukraine, a-t-on appris samedi de sources diplomatiques.

L'adoption de cette résolution nécessite 9 voix en sa faveur sur les 15 membres du Conseil de sécurité. Une telle saisine, prévue par un règlement onusien et utilisée très rarement, n'inclut pas de possibilité de veto par l'un de ses cinq membres permanents.

20h08

Le pape François a exprimé sa «profonde douleur pour les événements tragiques» en Ukraine lors d'un entretien téléphonique samedi avec le président Volodymyr Zelensky, a annoncé l'ambassade ukrainienne près le Saint-Siège.

«Aujourd'hui le pape François a eu un entretien téléphonique avec le président Volodymyr Zelensky. Le Saint-Père a exprimé sa plus profonde douleur pour les événements tragiques qui se déroulent dans notre pays», affirme l'ambassade dans son tweet.

19h43

«Maudite soit la guerre», «Poutine bombarde ma belle Ukraine» : dans plusieurs villes de France, des manifestants ont protesté samedi contre l'invasion de l'Ukraine par la Russie et conspué le président russe, très inquiets de savoir «jusqu'où il peut aller». A Strasbourg, siège du Conseil de l'Europe, 3.100 personnes selon la préfecture se sont rassemblées avec drapeaux ukrainiens et pancartes proclamant «Poutine killer» («Poutine tueur») ou «Stop à la guerre».

Vladimir «Poutine et toute sa clique devront payer le prix pour cette agression et devront faire face à un tribunal international», a lancé à la foule Borys Tarasyuk, représentant permanent de l'Ukraine au Conseil de l'Europe. Sur la place de la République, à Paris, 5.000 manifestants se sont réunis, selon la préfecture de police.

19h14

L'Allemagne va livrer «dès que possible» à l'Ukraine un millier de lance-roquettes et 500 missiles sol-air de type Stinger pour l'aider à faire face à l'invasion de l'armée russe, a annoncé samedi le gouvernement. «L'agression russe contre l'Ukraine marque un changement d'époque, elle menace l'ordre établi depuis l'après-guerre», a justifié le chancelier Olaf Scholz dans un communiqué, «dans cette situation il est de notre devoir d'aider l'Ukraine autant que nous pouvons à se défendre contre l'armée d'invasion de Vladimir Poutine».

18h36

L'équipe de France de volley, championne olympique, ne participera pas au Mondial-2022 prévu l'été prochain si celui-ci devait être maintenu en Russie, a annoncé samedi la Fédération française. La Fédération internationale (FIVB) ne s'est pour l'heure pas prononcée à ce stade sur le maintien de cette compétition ou sur sa délocalisation.

18h01

L'Allemagne s'est dit samedi prête à accepter une «restriction ciblée» de l'accès à la Russie à la plateforme interbancaire Swift, en représailles à l'invasion de l'Ukraine, tout en voulant «limiter les dommages collatéraux» d'une telle sanction. «Nous travaillons à la manière de limiter les dommages collatéraux d'une déconnexion de SWIFT (...) Ce dont nous avons besoin, c'est d'une restriction ciblée et fonctionnelle», ont indiqué dans un communiqué samedi les ministres des Affaires étrangères, Annalena Barbock, et de l'Economie, Robert Habeck.

17h58

Le gouvernement allemand a décidé d'autoriser la livraison à l'Ukraine de 400 lance-roquettes antichar, rompant ainsi sa politique suivie ces dernières années où elle s'interdisait toute exportation d'armes létales en zone de conflit, a indiqué à l'AFP samedi une source gouvernementale.

«Compte de l'agression militaire russe contre l'Ukraine, le gouvernement allemand est prêt à donner son feu vert à du matériel dont l'Ukraine a urgemment besoin pour se défendre», a indiqué cette source.

17h19

La Russie a engagé en Ukraine «plus de 50%» de la force qu'elle a massée aux frontières du pays et apparaît «de plus en plus frustrée» par la ferme résistance de l'armée ukrainienne, a affirmé samedi un haut responsable du Pentagone. «Nous estimons que plus de 50% de la force que (le président russe Vladimir) Poutine a massée contre l'Ukraine (...) a été engagée» dans le pays, a précisé ce haut responsable ayant requis l'anonymat.

«Nous continuons aussi à voir des signes d'une résistance ukrainienne viable», a-t-il ajouté. «Nous pensons que les Russes sont de plus en plus frustrés par leur perte d'élan au cours des dernières 24 heures, notamment dans le nord de l'Ukraine».

17h08

Cent quinze mille Ukrainiens ont franchi la frontière polonaise depuis l'attaque russe qui a débuté jeudi, a annoncé samedi le vice-ministre polonais de l'Intérieur Pawel Szefernaker. Quelques heures plus tôt, le même responsable a donné le chiffre de 100.000 personnes, ce qui montre à quel rythme les nouvelles arrivées sont enregistrées. «Depuis le lancement des opérations de guerre en Ukraine, cent quinze mille personnes ont franchi la frontière, venant d'Ukraine en Pologne», a déclaré M. Szefernaker aux journalistes au poste-frontière de Dorohusk.

17h01

La Roumanie a fermé à son tour samedi son espace aérien aux compagnies aériennes russes et rapatrié son personnel diplomatique de Kiev, à la suite de l'agression de l'Ukraine par la Russie. «L'espace aérien roumain a été fermé à tous les vols réguliers, avec ou sans atterrissage sur les aéroports nationaux, pour tous les opérateurs enregistrés dans la Fédération russe», a indiqué l'autorité aéronautique civile, précisant que les vols humanitaires et d'urgence étaient exemptés.

16h38

L'armée russe a reçu samedi l'ordre d'élargir son offensive sur l'Ukraine, malgré un tollé international grandissant, affirmant que Kiev avait refusé des négociations. «Aujourd'hui, toutes les unités ont reçu l'ordre d'élargir l'offensive dans toutes les directions, en conformité avec le plan de l'offensive», a déclaré le ministère de la Défense dans un communiqué.

16h17

La Fédération internationale de biathlon (IBU) a décidé samedi de bannir les hymnes et drapeaux de la Russie et du Belarus lors des épreuves de Coupe du monde, conformément aux recommandations du Comité international olympique (CIO) après l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

«Aucun drapeau, symbole ou emblème national russe ou bélarusse ne peut être affiché» sur des compétitions organisées par l'IBU, a annoncé l'instance, qui a également précisé que «les combinaisons devaient être de couleurs et de motifs neutres et ne pas afficher d'emblème ou de drapeau national».

16h08

La mairie de Kiev a annoncé samedi un couvre-feu jusqu'à lundi 08H00 (06H00 GMT), alors que l'Ukraine tente de résister à une invasion militaire russe avec des combats se déroulant dans le centre de la capitale. «Le couvre-feu à Kiev commencera samedi à 17H00 (15H00 GMT, ndlr) jusqu'à lundi à 08H00», a déclaré la mairie dans un communiqué, ajoutant que toutes les personnes se trouvant dans la rue pendant cette période-là «seront considérées comme des membres des groupes de saboteurs ennemis».

15h53

Le gouvernement suédois a appelé samedi à une exclusion intégrale de la Russie de toutes les compétitions sportives en représailles de l'invasion de l'Ukraine ordonnée par Vladimir Poutine. Dans le cadre des sanctions européennes visant Moscou, Stockholm entend convaincre les 27 d'«un boycott des liens sportifs» avec la Russie «tant que dure l'invasion de l'Ukraine», a annoncé le ministre des Sports Anders Ygeman.

«Le plus important est que l'agression de la Russie cesse. Si l'UE décidait d'un boycott sportif, cela contribuerait à atteindre cet objectif», plaide-t-il dans un communiqué.

15h14

Le prince William, deuxième dans l'ordre de succession au trône britannique, et son épouse Kate ont exprimé samedi leur soutien avec le peuple ukrainien après l'invasion de la Russie, sortant de l'habituelle réserve de la famille royale britannique. "En octobre 2020, nous avons eu le privilège de rencontrer le président Zelensky et la Première dame pour qu'ils nous fassent part de leur espoir et optimisme pour l'avenir de l'Ukraine", écrit le couple royal sur Twitter.

"Aujourd'hui, nous soutenons le président et tous les Ukrainiens alors qu'ils se battent courageusement pour cet avenir", ont-ils ajouté dans ce message signé de leurs initiales, W et C, et accompagné du drapeau bleu et jaune de l'Ukraine.

William et Kate avaient reçu, en octobre 2020, Volodymyr Zelensky et sa femme Olena au palais de Buckingham lors d'une audience au nom de la reine Elizabeth II, lors d'une visite de deux jours du couple présidentiel au Royaume-Uni.

14h44

Le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu a appelé samedi son homologue russe Sergueï Lavrov à mettre fin à l'opération militaire en Ukraine au cours d'un entretien téléphonique, a indiqué une source diplomatique turque.

La Turquie a condamné à plusieurs reprises l'invasion "inacceptable" de l'Ukraine. Cavusoglu a déclaré à Lavrov qu'une nouvelle escalade des tensions militaires ne profiterait à personne, a déclaré la source diplomatique turque, sous couvert d'anonymat.

14h15

Les Etats-Unis vont fournir une nouvelle aide militaire à l'Ukraine d'un montant de 350 millions de dollars, pour aider Kiev à combattre l'invasion russe, a annoncé samedi le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken.

"Cette aide comprendra de nouveaux moyens militaires défensifs qui permettront à l'Ukraine de combattre les menaces blindées, aéroportées et autres auxquelles elle fait face aujourd'hui", a affirmé M. Blinken dans un communiqué.

13h57

Le Kremlin a accusé samedi l'Ukraine, au troisième jour de l'invasion russe du pays, d'avoir fait capoter une trêve en refusant des négociations.

"Hier dans la journée (vendredi), s'attendant à des négociations, le président russe a ordonné l'arrêt de l'avancée de l'essentiel de forces" de Moscou, a affirmé le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov. "Etant donné que la partie ukrainienne a refusé les négociations, l'avancée des forces russes a repris aujourd'hui", a-t-il ajouté.

13h56

La Russie a annoncé samedi la fermeture de son espace aérien pour les avions liés à la Bulgarie, la Pologne et la République tchèque, après une décision similaire prise par Varsovie, Prague et Sofia à l'encontre des compagnies aériennes russes.

"En raison des décisions inamicales des autorités aériennes de Bulgarie, de Pologne et de République tchèque à partir de 15h heure de Moscou (12H00 GMT) le 26 février 2022" la Russie ferme son espace aérien aux "compagnies aériennes de ces pays et/ou celles qui y sont enregistrées", a déclaré le régulateur aérien russe Rosaviatsia.

13h27

"Maudite soit la guerre", "Poutine bombarde ma belle Ukraine": plusieurs centaines de manifestants ont protesté samedi midi sur le Vieux-Port à Marseille contre l'invasion de l'Ukraine par la Russie. "Stop War, stop Poutine" (Arrêtez la guerre, arrêtez Poutine), "Nato act" (L'Otan agissez), "Europe do more" (l'Europe, faites en plus), "Evacuez les réfugiés", pouvait-on lire sur les pancartes brandies par les manifestants alors que des combats ont lieu dans la capitale ukrainienne Kiev.

Dans la deuxième ville de France, jumelée avec Odessa (sud-ouest de l'Ukraine), le maire Benoît Payan a pavoisé dès jeudi la façade de l'hôtel de ville avec le drapeau bleu et jaune de l'Ukraine, qui flotte aux côtés des drapeaux français, européen et marseillais.

13h06

Les Pays-Bas et la Norvège ont annoncé samedi le transfert en Pologne de leur ambassade en Ukraine du fait de l'invasion russe, s'ajoutant à des décisions similaires d'autres pays européens, comme la Suède. Le ministère néerlandais des Affaires étrangères a justifié sa décision par le besoin de garantir la sécurité de son personnel.

"Le ministre des Affaires étrangères Wopke Hoekstra a décidé que l'ambassadeur Jennes de Mol et son équipe se rendraient immédiatement à Jaroslaw, du côté polonais de la frontière avec l'Ukraine, pour poursuivre leur travail depuis là-bas", a déclaré le ministère dans un communiqué.

De son côté, la diplomatie norvégienne a annoncé que l'ambassade de Kiev était "temporairement fermée et opérée "jusqu'à nouvel ordre" depuis la capitale polonaise, Varsovie. La Suède avait également pris une décision identique jeudi.

12h56

Le président Emmanuel Macron a affirmé samedi sa "détermination à soutenir nos partenaires du voisinage oriental" de l'UE "contre toute tentative de tensions et de déstabilisation", lors d'entretiens à propos de l'Ukraine avec les dirigeantes de la Géorgie et de la Moldavie, a rapporté l'Elysée.

"Nous nous tenons aux côtés de la Moldavie et de la Géorgie pour défendre leur souveraineté et leur sécurité", a dit M. Macron à la présidente moldave Maïa Sandu et à la présidente géorgienne Salomé Zourabichvili, précisant qu'il avait convié cette dernière à Paris "en début de semaine prochaine".

Le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, avait jugé possible vendredi que l'offensive russe en cours en Ukraine s'étende à la Moldavie et à la Géorgie.

12h47

Le maire de la capitale ukrainienne a annoncé samedi un durcissement du couvre-feu en place en raison de l'invasion russe, avertissant que toute personne se trouvant dans la rue entre 17H00 et 08H00 serait traitée en ennemi.

"Tous les civils qui seront dans la rue pendant le couvre-feu seront considérés comme des membres des groupes de sabotage et de reconnaissance de l'ennemi", a indiqué Vitali Klitschko sur Telegram.

11h57

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a assuré samedi avoir "cassé le plan" de la Russie au troisième jour de l'invasion de son pays, appelant les Russes à dire à Vladimir Poutine d'arrêter la guerre.

Il a également appelé l'Allemagne et la Hongrie, encore réticentes, à avoir le "courage" de couper la Russie du système interbancaire SWIFT, rouage essentiel de la finance mondiale.

"Nous avons tenu bon et repoussons avec succès les attaques ennemies. Les combats continuent dans de nombreuses villes et régions du pays, mais (...) c'est notre armée qui contrôle Kiev et les villes clés autour de la capitale", a dit M. Zelensky dans une vidéo diffusée sur sa page Facebook.

11h40

Cent mille Ukrainiens ont franchi la frontière polonaise depuis l'attaque russe, a annoncé samedi le vice-ministre polonais de l'Intérieur Pawel Szefernaker.

"Depuis le lancement des opérations de guerre en Ukraine et jusqu'à aujourd'hui, sur toute la longueur de la frontière avec l'Ukraine, cent mille personnes ont franchi la frontière, venant d'Ukraine en Pologne", a dit M. Szefernaker aux journalistes, rencontrés au poste-frontière de Medyka.

11h11

Un bateau de commerce transportant des véhicules vers Saint-Petersbourg, soupçonné d'appartenir à une entreprise russe visée par les sanctions prises par l'UE contre Moscou, a été dérouté vers Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), a indiqué samedi à l'AFP la préfecture maritime.

10H35

Le ministre ukrainien de la Santé a fait état samedi de 198 civils tués, dont trois enfants, et plus d'un millier de blessés depuis le début de l'invasion russe du pays il y a trois jours.

"Malheureusement, selon les données opérationnelles, 198 personnes sont mortes aux mains des envahisseurs, dont trois enfants, et 1.115 sont blessées, dont 33 enfants", a indiqué le ministre Viktor Liachko sur Facebook.

10h10

La Pologne "n'envisage pas de jouer le match de barrage" au Mondial contre la Russie, prévu le 24 mars à Moscou, en raison de l'invasion de l'Ukraine par les troupes russes, a annoncé samedi le président de la fédération polonaise sur Twitter.

"Trêve de paroles, il est temps d'agir. En raison de l'escalade de l'agression de la Fédération de Russie en Ukraine, l'équipe de la Pologne n'envisage pas de jouer le match de barrage contre l'équipe de la Russie", a écrit Cezary Kulesza, ajoutant que "c'est la seule décision corecte" et qu'il travaille avec les fédérations suédoise et tchèque pour présenter une position commune à la FIFA.

09h56

Le régulateur russe des médias a ordonné samedi aux médias nationaux de supprimer de leurs contenus toute référence à des civils tués par l'armée russe en Ukraine ainsi que les termes «d'invasion», «d'offensive» ou de «déclaration de guerre».

«Nous soulignons que seules les sources officielles russes disposent d'informations actuelles et fiables», a indiqué Roskomnadzor dans un communiqué, alors qu'officiellement Moscou appelle son intervention en Ukraine une «opération militaire spéciale» destinée au «maintien de la paix».

09h19

Le président Emmanuel Macron convoque un conseil de défense «sur la situation en Ukraine» à 17H00, a annoncé l'Elysée samedi matin, alors que les armées russe et ukrainienne s'affrontent dans Kiev.

Le chef de l'Etat a regagné l'Elysée aussitôt après avoir inauguré le Salon de l'Agriculture, où il a promis devant les organisations agricoles la mise en place d'un «plan de résilience» pour faire face aux conséquences durables, notamment économiques, de la guerre en Ukraine.

08h21

Un grand immeuble résidentiel à Kiev a été lourdement touché par un missile, a indiqué samedi le service d’Etat pour les situations d’urgence qui n’a pas pu donner d’informations quant à d’éventuelles victimes dans l’immédiat. Le missile a touché l’immeuble entre les 18e et 21e étages, a précisé le service ukrainien, ajoutant qu’une évacuation était « en cours ».

La Russie a peu auparavant annoncé avoir tiré des missiles de croisière, au troisième jour de son invasion de l’Ukraine.

07h55

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé samedi les Ukrainiens à ne pas déposer les armes et à défendre Kiev, la capitale, où l'armée ukrainienne affronte les forces de Moscou, deux jours après le lancement de l'invasion russe.

«Je suis là. On ne va pas déposer les armes et on va défendre notre pays», a déclaré M. Zelensky, dans une adresse vidéo publiée dans la matinée sur Facebook. Il a appelé à ne pas croire les «fausses informations» circulant sur internet selon lesquelles il aurait appelé son armée à se rendre.

07h37

Dans un message Twitter, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé avoir eu une conversation ce samedi avec le président français Emmanuel Macron.



De même, il annonce que «les armes et équipements de nos partenaires sont en route vers l'Ukraine. La coalition anti-guerre fonctionne!»

A new day on the diplomatic frontline began with a conversation with @EmmanuelMacron. Weapons and equipment from our partners are on the way to Ukraine. The anti-war coalition is working! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 26, 2022

07h16

Plusieurs banques publiques chinoises limitent le financement d'achats de matières premières en Russie par crainte de sanctions occidentales sur fond de guerre en Ukraine, affirme samedi l'agence Bloomberg.

La Chine et la Russie ont considérablement renforcé leurs liens depuis l'annexion en 2014 de la Crimée par Moscou et les sanctions occidentales qui avaient suivi. Pour les besoins de sa croissance, le géant asiatique a également accru ses achats de matières premières en Russie. Environ 30% du gaz et du pétrole russes sont désormais vendus en Chine.

07h12

Facebook a indiqué vendredi avoir empêché les médias d'Etat russes de gagner de l'argent sur sa plateforme alors que l'invasion par Moscou de l'Ukraine voisine a atteint les rues de la capitale Kiev.

«Nous interdisons désormais aux médias d'Etat russes de diffuser des publicités ou de monétiser sur notre plateforme partout dans le monde», a déclaré sur Twitter Nathaniel Gleicher, responsable de la politique de sécurité de Facebook, ajoutant que cette mesure était sur le point d'être mise en oeuvre.