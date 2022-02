En Russie, les anti-guerre se mobilisent

Ils étaient des milliers jeudi dernier, jour du début de l’invasion, à défiler dans les villes de Russie contre l’attaque lancée par leur pays contre l’Ukraine. Depuis, célébrités, sportifs ou encore journalistes tentent de s’organiser pour une cessation immédiate de cette guerre.

«Si vous avez honte actuellement d’être Russe, vous n’êtes pas Russe», a lancé la patronne de la chaîne de télévision RT, financée par l'État russe. Et pourtant, malgré les risques d’arrestations, ils sont nombreux à braver les autorités pour protester contre la guerre en Ukraine. Le lauréat du prix Nobel de la Paix 2021 et rédacteur en chef du journal d'opposition, Dmitri Mouratov a fait part de sa honte, dans une vidéo publiée sur Youtube.

«J’écris ces mots avec une raison. Quand mes enfants seront grands et découvriront ce moment de l’Histoire, ils hallucineront et me demanderont Papa, et toi tu as fait quoi ? Je veux avoir une preuve écrite disant, je n’ai pas choisi ce régime et je n’ai pas soutenu sa rage impérialiste», a écrit le populaire blogueur Iouri Doud, dans une publication qui a récolté un million de «j’aime».

Une journaliste, Elena Tchernenko a elle, assuré avoir été exclue du pool de journalistes suivant le ministre des Affaires étrangères, pour avoir lancé une pétition anti-guerre à son travail. Deux députés communistes qui avaient voté pour la reconnaissance de l'indépendance des séparatistes pro-russes de l'est de l'Ukraine mardi, ont eux aussi dénoncé l'invasion.

Sur les réseaux sociaux, entre les drapeaux ukrainiens en guise de photos de profils, les témoignages de soutien n’ont pas cessé. Alors que le #нетвойне (non à la guerre) était en tête des tendances sur Twitter, ce samedi, une pétition sur le site change.org a récolté plus de 750.000 signatures.