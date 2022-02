Guerre en Ukraine : une femme accouche dans le métro de Kiev en plein bombardement

Pendant que la capitale ukrainienne était en proie à une offensive militaire russe, une jeune mère de 23 ans a donné naissance à une petite fille dans une station souterraine du métro de Kiev.

«Elle devrait s’appeler Liberté», a déclaré le Ministère des Affaires étrangères de l’Ukraine. Le début de cette vie au milieu du chaos a fait le tour des réseaux sociaux ce samedi.

First (to our knowledge) baby was born in one of the shelters in Kyiv. Under the ground, next to the burning buildings and Russian tanks… We shall call her Freedom! Believe in Ukraine, #StandWithUkraine pic.twitter.com/gyV7l2y9K1

— MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) February 26, 2022