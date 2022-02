DIRECT - Guerre en Ukraine : Les négociations russo-ukrainiennes ont démarré au Bélarus

Le président russe Vladimir Poutine a lancé il y a cinq jours une invasion de l’Ukraine. Alors que les sanctions internationales pleuvent, il a annoncé dimanche mettre en alerte «la force de dissuasion». Emmanuel Macron a convoqué ce lundi un nouveau conseil de défense. Suivez en direct toutes les informations.

12h04

Plus de 5.000 personnes en Ukraine ont contacté l'Agence juive en vue d'immigrer en Israël, a indiqué lundi à l'AFP cette organisation, qui a créé un centre d'appel spécifique après l'invasion russe.

11h58

Les négociations entre la Russie et l'Ukraine ont commencé au Bélarus.

Le conseiller du Kremlin Vladimir Medinski préside la délégation russe, tandis que celle de Kiev est conduite par le ministre ukrainien de la Défense Oleksiï Reznikov, venu en tenue militaire kaki. "Vous pouvez vous sentir entièrement en sécurité", a déclaré en les accueillant le chef de la diplomatie bélarusse, Vladimir Makeï.

11h21

Le président russe Vladimir Poutine travaille sur la réponse économique à apporter aux lourdes sanctions occidentales imposées à la Russie après l'invasion de l'Ukraine, a dit le Kremlin.

11h16

Le club allemand de Schalke O4 (D2) a annoncé rompre son contrat avec son sponsor principal, le géant russe du gaz Gazprom, à la suite de l'invasion de l'Ukraine par les troupes russes.

11h08

Le Kremlin ne compte pas révéler sa position avant les négociations qui doivent commencer sous peu avec l'Ukraine, a indiqué le porte-parole du Kremlin. "Je ne vais pas annoncer les positions que nous avons, etc. Les négociations doivent se faire dans le silence", a dit, lors de son briefing à la presse quotidien, Dmitri Peskov. "Laissons les négociateurs s'installer", a-t-il ajouté.

10h25

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exhorté l'Union européenne à intégrer "sans délai" son pays qui combat depuis cinq jours une invasion russe.

"Nous nous adressons à l'UE en ce qui concerne une intégration sans délai de l'Ukraine via une nouvelle procédure spéciale", a déclaré M. Zelensky dans une adresse vidéo. "Je suis sûr que c'est juste. Je suis sûr que c'est possible".

10h18

Le président français Emmanuel Macron va participer ce lundi après-midi à une visioconférence avec les dirigeants américain, canadien, allemand, italien, japonais, polonais et roumain, ainsi qu'avec des représentants de l'UE et de l'Otan, "afin de poursuivre l’étroite coordination entre alliés et partenaires européens" sur le conflit en Ukraine, a annoncé l'Elysée.

M. Macron accueillera ensuite à l'Elysée le chancelier allemand Olaf Scholz et la présidente de la Commission européenne Ursula Von der Leyen pour un dîner de travail avec les représentants des industriels européens pour discuter "des enjeux de souveraineté économique européenne, y compris au vu des événements en Ukraine", a ajouté la présidence française.

10h11

Le président ukrainien a appelé les soldats russes ayant envahi l'Ukraine à "déposer les armes", dans une vidéo diffusée juste avant des négociations avec Moscou lors desquelles Kiev réclame le retrait des forces russes. "Déposez vos armes, partez d'ici, ne croyez pas vos commandants, ne croyez pas vos propagandistes. Sauvez vos vies, tout simplement", a-t-il dit en russe.

10h07

Selon l'ONU, plus de 100 civils ont été tués, dont 7 enfants, depuis le début de l'invasion.

"La plupart de ces civils ont été tués par des armes explosives à large rayon d'action, notamment des tirs d'artillerie lourde, des lance-roquettes multiples et des frappes aériennes. Les chiffres réels sont, je le crains, considérablement plus élevés", a déclaré la Haute Commissaire de l'ONU aux droits humains, Michelle Bachelet, à l'ouverture du Conseil des droits de l'homme.

09h55

La Russie est en passe d'être "débranchée" du système économique mondial, a estimé le secrétaire d'Etat français aux affaires européennes Clément Beaune, appelant l'Union européenne à être "consciente" de ses forces dans la gestion du conflit ukrainien.

09h39

L'invasion de l'Ukraine par la Russie fera l'objet d'un débat urgent devant le Conseil des droits de l'homme jeudi, où Kiev, soutenu par une large coalition de pays, veut demander une enquête sur les violations des droits humains par Moscou.

La proposition de tenir le débat a été mise au vote à la demande de la Russie, qui s'y oppose, et a été adoptée par 29 voix pour, 5 contre dont la Russie, la Chine et Cuba et 13 abstentions.

09h35

La délégation ukrainienne est arrivée le site de négociations avec la Russie pour exiger un cessez-le-feu "immédiat" et le retrait des troupes russes, a annoncé la présidence ukrainienne. "La délégation ukrainienne est arrivée dans la zone de la frontière ukraino-bélarusse pour participer aux négociations", a indiqué la présidence dans un communiqué. "La question clé est un cessez-le-feu immédiat et le retrait des troupes du territoire ukrainien", a-t-elle précisé.

09h24

Le ministre de la Défense britannique, Ben Wallace, a assuré qu'il n'y avait pas de "changement significatif" dans la stratégie russe en matière de dissuasion nucléaire, malgré la menace brandie par Vladimir Poutine.

09h07

Moscou veut trouver «un accord» avec l'Ukraine, affirme le négociateur russe et conseiller du Kremlin, Vladimir Medinski ."Chaque heure que le conflit se prolonge, ce sont des citoyens et soldats ukrainiens qui meurent. Nous nous sommes entendus pour arriver à un accord, mais il doit être dans l'intérêt des deux parties", a-t-il dit à la télévision russe, alors que des pourparlers sont censés avoir lieu au Bélarus, près de la frontière ukrainienne.

08h51

Le géant norvégien de l'énergie Equinor va cesser ses investissements en Russie et se désengager de ses joint-ventures dans ce pays en réaction à l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe.

08h39

L'Etat français a envoyé 33 tonnes d'aide humanitaire en Pologne pour venir en aide aux Ukrainiens, indique le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, et plus de 30 tonnes de matériel partiront également pour la Moldavie en début de semaine.

08h17

La Russie revendique "la suprématie aérienne" dans toute l'Ukraine.

08h15

L'armée russe affirme que les civils pouvaient quitter "librement" Kiev, la capitale de l'Ukraine, tout accusant le pouvoir ukrainien de l'utiliser comme bouclier humain. "Tous les civils de la ville peuvent quitter la capitale ukrainienne librement par l'autoroute Kiev-Vassylkiv", au sud-ouest de la capitale, a déclaré à la télévision le porte-parole du ministère russe de la Défense Igor Konachenkov, qui en outre revendiqué la "suprématie aérienne" dans toute l'Ukraine, au cinquième jour de l'invasion du pays par Moscou.

08h00

La banque centrale russe a annoncé lundi relever très fortement son taux directeur, de 10,5 points, à 20%, pour faire face aux sévères sanctions économiques décrétées par les Occidentaux pour punir Moscou de son invasion de l'Ukraine.

07h46

L'armée ukrainienne affirme que Moscou a "ralenti le rythme de l'offensive" au cinquième jour de son invasion du pays, alors que des pourparlers sont attendus au Bélarus. "Les occupants russes ont ralenti le rythme de l'offensive, mais tentent toujours d’engranger des succès dans certaines zones", a indiqué l'état-major ukrainien dans un communiqué.

07h20

Les autorités bélarusses ont annoncé être prêtes à accueillir les pourparlers prévus entre la Russie et l'Ukraine, bien que les délégations ne soient pas encore arrivées, au cinquième jour de l'invasion lancée par Moscou.

07h13

Régine Delfour, en direct de Lviv : «Les Ukrainiens n'ont pas peur des menaces de Poutine» dans #LaMatinale pic.twitter.com/v4Lu9AHU5g — CNEWS (@CNEWS) February 28, 2022

06h53

Des groupes prorusses orchestrent diverses campagnes de désinformation sur les réseaux sociaux en utilisant de faux profils ou des comptes piratés pour dépeindre l'Ukraine comme un simple pion aux mains des Occidentaux, a affirmé Meta dimanche.

06h30

Elisabeth Guedel, correspondante CNEWS aux Etats-Unis: «Washington se pose des questions sur l'état de santé mentale de Vladimir Poutine» dans #LaMatinale pic.twitter.com/xyEQ0fHGz7 — CNEWS (@CNEWS) February 28, 2022

06h05

Emmanuel Macron a convoqué un nouveau Conseil de défense à 11h.

06h01

Le prix du baril de pétrole brut WTI a bondi de plus de 6% lundi et le Brent de plus de 5%, les opérateurs s'inquiétant de plus en plus d'une crise énergétique après les nouvelles sanctions occidentales à l'encontre de Moscou en raison de son invasion de l'Ukraine.

05h05

Le président américain Joe Biden s'entretiendra en conférence téléphonique avec ses alliés et partenaires lundi pour discuter des "développements" de l'attaque russe en Ukraine et "coordonner" une "réponse unie", a déclaré la Maison Blanche. Le communiqué ne précise pas l'identité des participants à ces discussions, qui se tiendront à 16h15 GMT.