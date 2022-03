DIRECT - Guerre en Ukraine : des troupes aéroportées russes ont débarqué à Kharkiv, des combats en cours

Au 7e jour de l’invasion de l’Ukraine, les forces russes intensifient leur offensive, frappant Kiev et Kharkiv, 2e ville du pays. Suivez en direct toutes les informations sur la guerre en Ukraine.

07h10

Le groupe Sberbank, la principale banque de Russie, a annoncé se retirer du marché européen, après avoir été touché par des sanctions financières massives en représailles à l'invasion de l'Ukraine par Moscou.

04h48

Des troupes aéroportées russes ont débarqué à Kharkiv dans la nuit, a indiqué mercredi l'armée ukrainienne, en faisant état de combats en cours dans cette ville de l'est de l'Ukraine. "Des troupes aéroportées russes ont débarqué à Kharkiv (...) et attaqué un hôpital" local, ont déclaré les forces armées ukrainiennes dans un communiqué sur Telegram. "Un combat est en cours entre les envahisseurs et les Ukrainiens", selon le communiqué.

03h41

Joe Biden a annoncé que les Etats-Unis allaient débloquer 30 millions de barils de pétrole provenant des réserves stratégiques pour stabiliser le marché après l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

03h38

Le prix du baril de pétrole de WTI américain s'est envolé de près de 5%, et le baril de Brent, la référence européenne de l'or noir, a dépassé les 110 dollars, poussés par la guerre en Ukraine et les sanctions occidentales contre Moscou.

03h34

Le président américain Joe Biden a qualifié Vladminir Poutine de "dictateur" lors de son discours sur l'état de l'Union. "Le fait qu'un dictateur russe ait envahi un pays étranger a un coût sur toute la planète", a lancé Joe Biden devant le Congrès américain. Mais "dans la bataille entre la démocratie et l'autocratie, les démocraties sont au rendez-vous, et le monde choisit clairement le côté de la paix et de la sécurité", a lancé le président américain.

03h26

Le président russe Vladimir Poutine est "plus isolé que jamais", a affirméJoe Biden devant le Congrès américain, en confirmant que les Etats-Unis allaient fermer leur espace aérien "à tous les vols russes".

02h30

Le constructeur aéronautique américain Boeing a annoncé mardi qu'il allait suspendre ses services opérationnels aux compagnies aériennes russes (pièces détachées, maintenance et soutien technique) ainsi que des "opérations majeures" à Moscou.

01h21

Le géant pétrolier américain ExxonMobil a annoncé mardi qu'il allait se retirer progressivement de l'important champ pétrolier dont il est l'opérateur en Russie au nom d'un consortium comprenant des entreprises russes, indienne et japonaise, le projet Sakhalin-1.