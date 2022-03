DIRECT - Guerre en Ukraine : «nous ne sommes pas en guerre contre la Russie», affirme Emmanuel Macron

Au 7e jour de l’invasion de l’Ukraine, les forces russes intensifient leur offensive, frappant Kiev et Kharkiv, 2e ville du pays. Suivez en direct toutes les informations sur la guerre en Ukraine.

20H11

«Je salue le courage du peuple ukrainien sous le feu des armes. J’adresse au président Volodymyr Zelensky le soutien fraternel de la France»

«Cette guerre n’est pas un conflit entre l’Otan et l’occident d’une part, et la Russie d’autre part»

«La Russie est l’agresseur»

«Nous ne sommes pas en guerre contre la Russie»

«Sur le terrain, nous nous sommes donnés les moyens de protéger nos ressortissants en organisant le transfert de notre ambassade»

«Plusieurs centaines de soldats Français sont arrivés hier sur le sol de la Roumanie»

«Plusieurs centaines de milliers de réfugiés seront accueillis sur notre continent. La France prendra sa part (...) Nous organisons et prendrons soin de celles et ceux qui rejoignent notre sol pour être protégés»

«Nous ne pouvons pas dépendre des autres pour nous défendre que cela soit sur terre, sur mer, sous la mer, dans les airs, dans l'espace ou le cyberespace. À cet égard, notre défense européenne doit franchir une nouvelle étape».

19H50

Le président Emmanuel Macron prend la parole à 20H. Le chef de l'État va revenir sur l'invasion russe de l'Ukraine.

19H12

L'Assemblée générale de l'ONU a adopté mercredi une résolution qui «exige que la Russie cesse immédiatement de recourir à la force contre l'Ukraine», lors d'un vote approuvé massivement par 141 pays, 5 s'y opposant, et 35 s'abstenant dont la Chine, sur les 193 membres que compte l'Organisation.

Nous sommes 141 États à condamner l'agression russe en Ukraine. La résolution portée avec nos partenaires aux Nations Unies est adoptée. Merci à tous les acteurs qui se mobilisent à l'ONU, au Quai d'Orsay, dans nos ambassades, sur le terrain. Ne cédons rien de notre unité ! — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 2, 2022

18H24

L'Union européenne organise vendredi une réunion extraordinaire de ses ministres des Affaires étrangères à Bruxelles avec leurs homologues américain, ukrainien, britannique et canadien consacrée à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, a annoncé mercredi le chef de la diplomatie européenne.

«J'ai convoqué un conseil extraordinaire des Affaires étrangères vendredi et j'ai invité les ministres ukrainien Dmytro Kouleba, américain Antony Blinken, britannique Liz Truss, canadien Melanie Joly et le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg à nous rejoindre», a précisé Josep Borrell sur Twitter. Une réunion des 30 ministres des Affaires étrangères de l'Otan a été convoquée vendredi matin au siège de l'Alliance à Bruxelles.

17H55

La Russie a dévoilé mercredi son premier bilan de militaires russes tués dans l'offensive en Ukraine, en annonçant la mort de 498 de ses soldats et précisant que 1.597 autres y ont été blessés.

«Malheureusement (...) nous avons eu des pertes. 498 militaires russes sont morts (...) 1.597 de nos camarades ont été blessés» lors de l'invasion russe en cours depuis le 24 février, a déclaré le porte-parole de l'armée russe Igor Konachenkov, lors d'un briefing diffusé à la télévision publique russe.

17H47

Une délégation ukrainienne est attendue pour des pourparlers russo-ukrainiens au Bélarus jeudi matin, a déclaré mercredi le négociateur russe Vladimir Medinski, en précisant qu'un cessez-le-feu serait au menu de ces nouvelles discussions entre Moscou et Kiev, en pleine invasion russe de l'Ukraine.

«La délégation ukrainienne est déjà partie de Kiev. Nous nous attendons à ce qu'ils soient ici demain matin», a déclaré le négociateur russe, en assurant que les deux parties avaient choisi «ensemble» pour les négociations un site au Bélarus situé «non loin de la frontière avec la Pologne».

17H34

La Géorgie va «immédiatement» demander son adhésion à l'Union européenne, a déclaré le parti au pouvoir dans ce pays ex-soviétique du Caucase qui entretient des relations délicates avec Moscou, après que l'Ukraine a demandé son intégration à l'UE face à l'invasion russe.

17H28

L'ambassadeur de l'Ukraine à l'ONU, Sergiy Kyslytsya, a dénoncé mercredi un «génocide» en cours dans son pays, perpétré par la Russie, lors d'un discours à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies, à la clôture d'un débat exceptionnel de plus de deux jours.

«Il est facile de signer la Charte des Nations unies en temps de paix. Venez la signer en temps de guerre» après le vote attendu de l'Assemblée générale, a-t-il lancé en brandissant le petit fascicule bleu, à l'intention des 193 pays membres de l'Organisation assistant à son intervention, ponctuée par de vifs applaudissements.

17H02

Le ministère américain de la Justice a chargé mercredi une dizaine de procureurs de poursuivre «les oligarques russes corrompus» et tous ceux qui violeraient les sanctions adoptées par Washington contre Moscou après l'invasion de l'Ukraine.

«Nous ne ménagerons aucun effort pour enquêter, arrêter et poursuivre tous ceux dont les actes criminels permettent au gouvernement russe de poursuivre cette guerre injuste», a déclaré le ministre Merrick Garland dans un communiqué qui précise les contours d'une unité dédiée annoncée la veille par le président Joe Biden.

16H51

Le président américain Joe Biden a assuré mercredi que «rien n'était exclu», à une journaliste qui lui demandait si les Etats-Unis comptaient interdire les importations de pétrole russe.

Il fait cette déclaration après avoir déjà pris une volée de mesures économiques contre la Russie en réponse à l'invasion de l'Ukraine, allant de l'interdiction de l'espace aérien américain à des sanctions lourdes contre la banque centrale russe.

16H11

La version française du média russe RT n'est plus diffusée à la télévision en France depuis mercredi après-midi, conséquence de l'interdiction de RT dans l'Union européenne entrée en vigueur plus tôt dans la journée, a constaté l'AFP. A

À 16H00, RT France n'était plus visible à la télévision via les différents opérateurs qui la diffusaient jusque-là. «La diffusion télévisée de RT France coupée, après l'interdiction annoncée par l'UE», déclare RT France sur son compte twitter.

14H47

L'armée ukrainienne a invité mercredi les mères de soldats russes capturés sur son territoire à venir les chercher, Kiev affirmant avoir fait des dizaines de prisonniers depuis le début de l'invasion du pays par Moscou.

«Décision a été prise de rendre les soldats russes capturés à leurs mères si celles-ci viennent les chercher en Ukraine, à Kiev», a déclaré le ministère ukrainien de la Défense dans un communiqué.

14h30

Les «conséquences» de la guerre en Ukraine pour l'économie américaine sont «très incertaines», a estimé mercredi Jerome Powell, le président de la Banque centrale américaine (Fed), dans un discours préparé à l'occasion de son audition devant la Chambre des représentants.

«Prendre des décisions de politique monétaire appropriées» dans un contexte de guerre en Ukraine, de sanctions économiques draconiennes imposées entre autres par les Etats-Unis et d'événements potentiellement imprévisibles «exige une reconnaissance que l'économie évolue de façon inattendue», a-t-il également souligné.

La Fed doit décider dans quelle proportion, elle augmentera ses taux d'intérêt lors d'une réunion les 14 et 15 mars.

13h15

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a appelé les pays membres de l'ONU à condamner, lors du vote de l'Assemblée générale prévu mercredi, l'invasion russe de l'Ukraine et à "exiger" un retrait.

«L'Assemblée générale des Nations unies votera plus tard dans la journée et nous appelons toutes les nations à se joindre à nous pour condamner la Russie et exiger que Poutine fasse rentrer ses tanks», a déclaré M. Johnson devant les députés, ajoutant: «Si, au contraire, Poutine redouble d'efforts, nous continuerons à augmenter la pression économique.»

12h37

Sept banques russes exclues de Swift, l'UE épargne les paiements de gaz et de pétrole.

11h42

Le nombre de réfugiés fuyant l'Ukraine pour les pays voisins a encore bondi pour atteindre presque 836.000 personnes au 1er mars, selon un recensement du Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés publié mercredi.

C'est un saut de presque 160.000 personnes par rapport au chiffre de 677.000 avancé mardi par le Haut Commissaire aux réfugiés Filippo Grandi, lors d'un appel d'urgence au financement de l'aide humanitaire pour le pays et les personnes qui ont fui les combats.

11h23

L'opposant Navalny appelle les Russes à manifester "tous le jours" contre la guerre en Ukraine.

11h20

Au moins quatre personnes ont été tuées et neuf autres blessées dans des bombardements russes ayant visé ce matin le siège des services de sécurité et une université à Kharkiv en Ukraine, ont indiqué les secours ukrainiens.

"Pour l'instant dix personnes ont pu être sorties des décombres, le bilan préliminaire est de 4 morts et neuf blessés ", a poursuivi cette source, dans un message sur les réseaux sociaux au moment où la deuxième ville du pays, subit une attaque des forces armées russes. Vingt-et-une personnes avaient été tuées la veille dans des bombardements, notamment celui du siège de l'administration locale.

10h48

Le président Emmanuel Macron va prendre la parole ce soir à 20h pour parler de la guerre en Ukraine.

Mes chers compatriotes,



Je m’adresserai à vous ce soir à 20h sur la guerre en Ukraine. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 2, 2022

10h31

Une délégation de négociateurs russes est prête à poursuivre mercredi des pourparlers avec des représentants de Kiev, a indiqué le porte-parole du Kremlin, près d'une semaine après le début de l'invasion russe du pays.

"Aujourd'hui, vers le début de la soirée, notre délégation sera sur place, nous allons attendre les négociateurs ukrainiens", a affirmé M. Peskov à la presse, disant "espérer" que ces derniers viennent aux négociations, sans en préciser le lieu.

09h42

Selon les informations de nos envoyés spéciaux en Ukraine, l'ambassade de France, transféré depuis Kiev, n'était toujours pas arrivé à Lviv ce mercredi. Le convoi est toujours en route mais il faut désormais près de 40h pour rallier les deux villes.

09h30

L'Espagne a décidé d'envoyer du "matériel militaire offensif" à la "résistance ukrainienne", a affirmé le chef du gouvernement de gauche espagnol, Pedro Sanchez, lors d'une intervention devant la Chambre des députés

. "Comme je vois qu'il y a des groupes (politiques) qui remettent en question l'engagement du gouvernement" à participer à l'aide militaire à l'Ukraine, "je veux également vous annoncer que l'Espagne livrera du matériel militaire offensif à la résistance ukrainienne", a déclaré M. Sanchez.

08h42

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé Moscou de chercher à "effacer" l'Ukraine et son histoire, appelant les Juifs "à ne pas rester silencieux", après des frappes russes près de Babi Yar, site d'un massacre nazi.

"Ils ont l'ordre d'effacer notre histoire, d'effacer notre pays, de nous effacer tous", a-t-il lancé dans une vidéo, exhortant les pays du monde entier à ne pas rester neutres.

08h29

Le prix du baril de pétrole de WTI américain a dépassé les 110 dollars, un record depuis 2014, poussé par la guerre en Ukraine qui continue d'alimenter les craintes quant à l'approvisionnement de cette matière première cruciale. Vers 07H30 GMT, le West Texas Intermediate (WTI) a atteint 110,18 dollars le baril, quelques heures après que le Brent eut également dépassé le seuil des 110 dollars.

08h13

L'armée russe affirme avoir conquis la ville de Kherson, dans le sud de l'Ukraine.

"Des unités de l'armée russe ont pris le contrôle total de la capitale régionale de Kherson", a affirmé le porte-parole des forces armées russes, Igor Konachenkov, assurant que les "infrastructures civiles" et les transports en commun fonctionnent normalement.

07h10

Le groupe Sberbank, la principale banque de Russie, a annoncé se retirer du marché européen, après avoir été touché par des sanctions financières massives en représailles à l'invasion de l'Ukraine par Moscou.

06h45

Le témoignage de Génia, Ukrainienne de Kharkiv :

Génia : «On n’a quasiment pas dormi, on est épuisés physiquement» dans #LaMatinale pic.twitter.com/zH7NUSRk2j — CNEWS (@CNEWS) March 2, 2022

04h48

Des troupes aéroportées russes ont débarqué à Kharkiv dans la nuit, a indiqué mercredi l'armée ukrainienne, en faisant état de combats en cours dans cette ville de l'est de l'Ukraine. "Des troupes aéroportées russes ont débarqué à Kharkiv (...) et attaqué un hôpital" local, ont déclaré les forces armées ukrainiennes dans un communiqué sur Telegram. "Un combat est en cours entre les envahisseurs et les Ukrainiens", selon le communiqué.

03h41

Joe Biden a annoncé que les Etats-Unis allaient débloquer 30 millions de barils de pétrole provenant des réserves stratégiques pour stabiliser le marché après l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

03h38

Le prix du baril de pétrole de WTI américain s'est envolé de près de 5%, et le baril de Brent, la référence européenne de l'or noir, a dépassé les 110 dollars, poussés par la guerre en Ukraine et les sanctions occidentales contre Moscou.

03h34

Le président américain Joe Biden a qualifié Vladminir Poutine de "dictateur" lors de son discours sur l'état de l'Union. "Le fait qu'un dictateur russe ait envahi un pays étranger a un coût sur toute la planète", a lancé Joe Biden devant le Congrès américain. Mais "dans la bataille entre la démocratie et l'autocratie, les démocraties sont au rendez-vous, et le monde choisit clairement le côté de la paix et de la sécurité", a lancé le président américain.

03h26

Le président russe Vladimir Poutine est "plus isolé que jamais", a affirméJoe Biden devant le Congrès américain, en confirmant que les Etats-Unis allaient fermer leur espace aérien "à tous les vols russes".

02h30

Le constructeur aéronautique américain Boeing a annoncé mardi qu'il allait suspendre ses services opérationnels aux compagnies aériennes russes (pièces détachées, maintenance et soutien technique) ainsi que des "opérations majeures" à Moscou.

01h21

Le géant pétrolier américain ExxonMobil a annoncé mardi qu'il allait se retirer progressivement de l'important champ pétrolier dont il est l'opérateur en Russie au nom d'un consortium comprenant des entreprises russes, indienne et japonaise, le projet Sakhalin-1.