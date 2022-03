Une carte Pokémon vendue 900.000 dollars, un record

Les cartes Pokémon ont toujours la cote. Et certaines personnes sont prêtes à dépenser des sommes astronomiques pour mettre la main dessus. A l’image de ce passionné, qui a acheté une carte extrêmement rare à un prix record.

Goldin Auctions, l'entreprise responsable de l’enchère, a en effet récemment annoncé avoir vendu une carte à collectionner 900.000 dollars, soit un peu plus de 800.000 euros, ce qui en fait la carte Pokémon la plus chère de tous les temps.

Le collectionneur est devenu l’heureux acquéreur d’une carte Pikachu «Illustrator» datant de 1998 et en très bon état (notée 7/10). Sur celle-ci, la petite créature jaune est entourée de dessins d’autres Pokémon et tient des fournitures d’art.

Final Sale Price: $900,000





