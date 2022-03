Guerre en Ukraine : un lieu dédié à l'accueil des réfugiés ukrainiens a ouvert à Paris

Un lieu dédié à l'accueil des réfugiés ukrainiens a ouvert ses portes au 33 rue des Cheminots, dans le 18e arrondissement de Paris, a annoncé la municipalité parisienne ce jeudi 3 mars. Là, ils pourront être accompagnés dans leurs démarches.

Cet accueil – pensé conjointement par la Ville, les services de l'État et l'association France Terre D'Asile – doit notamment permettre aux réfugiés ukrainiens de trouver un hébergement, d'accéder à des consultations de santé, de bénéficier d'aides et d'un accompagnement juridique.

La France soutient le peuple ukrainien. Comme @EmmanuelMacron s’y est engagé, nous offrons la protection nécessaire aux familles ukrainiennes. Je suis venue avec les services de l’Etat, @Franceterdasile, le Consul d’Ukraine pour les accueillir et leur dire notre soutien. pic.twitter.com/iVry689bRk — MarleneSchiappa (@MarleneSchiappa) March 2, 2022

Un dispositif mis en place, alors que la municipalité parisienne avait annoncé ce mercredi 2 mars la mobilisation d'une enveloppe d'un million d'euros pour aider les réfugiés ukrainiens. L'argent débloqué doit notamment financer le travail des acteurs de terrain, qui gèrent à la fois le recueil des dons et leur acheminement «en Ukraine ou dans les pays frontaliers». Mais également aider à l'hébergement des réfugiés ukrainiens.

Pour cela, les bailleurs sociaux ainsi que les acteurs hôteliers et immobiliers parisiens ont été mobilisés afin de fournir des hébergements aux premiers arrivants. À noter qu'environ «800 Ukrainiens» sont arrivés en France depuis le début de la guerre, «parfois en transit vers l'Espagne ou vers l'Angleterre», a annoncé le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, ce jeudi 3 mars.

Anne Hidalgo se rend en Pologne

En parallèle, la maire de Paris et candidate à l'élection présidentielle Anne Hidalgo a annoncé qu'elle se rendrait à Varsovie, en Pologne, ce vendredi 4 mars. Là, l'élue parisienne doit rejoindre le maire de la ville, Rafał Trzaskowski, mais aussi les maires de Prague, Bratislava, Budapest, Tirana, Vilnius, Bruxelles et Amsterdam «afin d'évoquer les conséquences de la guerre en Ukraine et de travailler étroitement ensemble».

Au programme notamment : «la coordination de l'aide humanitaire pour les réfugiés ukrainiens» et «plus globalement l'accompagnement et toutes les aides qui pourront leur être apportées à court, moyen et long terme», explique la municipalité parisienne dans un communiqué.