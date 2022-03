Guerre en Ukraine : une panne géante d'internet en Europe à cause de la Russie est-elle possible ?

Alors que Vladimir Poutine a déclaré la guerre à l'Ukraine il y a 8 jours, les répercussions continuent de se faire sur l'Occident. Après la menace des armes nucléaires, elle est désormais sur les câbles sous-marins, qui relient les continents à Internet.

Une coupure provoquerait un black-out. Ce scénario cauchemardesque est de plus en plus envisagé par les Occidentaux, qui font face à un chef du Kremlin vraisemblablement imprévisible aujourd'hui.

«À ceux qui tenteraient d'interférer avec nous, et plus encore de menacer notre pays, notre peuple, ils doivent savoir que la réponse de la Russie sera immédiate et conduira à des conséquences que vous n'avez encore jamais connues», avait-il déclaré.

«Sans les câbles sous-marins, il n'y a plus d'Internet européen»

Une menace qui n'est pas à prendre à la légère. Si ces autoroutes de fibre optique étaient amenées à être rompues, le pire se produirait. En effet, les ordinateurs, les smartphones ainsi que les serveurs par lesquels transitent les données financières et économiques seraient, tous, déconnectés.

Dans un entretien accordé à la Tribune, le directeur des réseaux internationaux d'Orange, affirme que «sans les câbles sous-marins, il n'y a plus d'internet européen».

Des missions d'espionnages sous-marines ?

En septembre 2021, le navire russe «Yantar», officiellement océanographique mais officieusement réputé pour faire des missions d'espionnage des câbles transatlantiques, avait été aperçu au large du Cotentin, près de la Normandie. Ce bateau disposerait d'un mini sous-marin capable de plonger à 6.000m de profondeur. On se souvient aussi qu'en 2014, des coupures de câbles imputées à la Russie ont été commises lors de l’annexion de la Crimée.

Lors d'une allocution télévisée ce jeudi 3 mars, le président russe, Vladimir Poutine, a indiqué que «l'opération militaire spéciale se déroule strictement selon le calendrier, selon le plan», de quoi inquiéter davantage le monde et l'Europe.