Un avion russe se pose en Slovaquie, pour apporter du combustible nucléaire

Un avion-cargo russe transportant du combustible nucléaire destiné à deux centrales slovaques est arrivé mardi dans le pays, même si ce dernier, membre de l'UE, a fermé l'espace aérien aux avions russes.

«Un avion IL76 de Volga Dnepr Airlines a atterri à l'aéroport de Bratislava, transportant du combustible nucléaire depuis la Fédération de Russie», a annoncé le ministère slovaque de l'Économie.

Russian plane VDA5956 from Moscow flying through Belarus and then supposedly banned NATO / EU / Poland / Slovakia airspace has landed in Bratislava.https://t.co/u4Ys1HFd09 pic.twitter.com/koPcDvT1GW

— Spy Blog (@spyblog) March 1, 2022