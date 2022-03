Frappes russes sur la centrale nucléaire de Zaporijia : ce que l'on sait

Zaporijia est la plus grande centrale nucléaire d'Europe. Vendredi 4 mars, des tirs de chars de l'armée russe ont provoqué un incendie dans l'enceinte de la centrale, selon le président ukrainien Volodymyr Zelinski. Vers 5h30, les autorités ukrainiennes ont annoncé avoir éteint le départ de feu.

Voici ce que l'on sait sur cette attaque, l'une des plus dangereuses depuis le début de la guerre en Ukraine.

Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, ce sont des chars russes qui ont ouvert le feu sur la centrale et ont incendié un bâtiment consacré aux formations et à un laboratoire.

«Ces chars sont équipés de viseurs thermiques donc ils savent ce qu'ils font, ils s'étaient préparés», a-t-il affirmé dans une vidéo publiée par la présidence ukrainienne.

Les services de secours ont indiqué avoir pu accéder au site et éteindre l'incendie vers 06H20, après en avoir été un temps empêchés par les soldats russes.

Sur Facebook, le chef de l'administration militaire de la région de Zaporijia, Oleksandre Staroukh a annoncé que «la sécurité nucléaire est maintenant garantie».

Selon les secours ukrainiens, «l'attaque n'a fait aucune victime»

Les niveaux de radioactivité restent inchangés sur le site de la centrale, qui compte six réacteurs nucléaires et fournit une grande partie de l'énergie du pays, a indiqué de son côté l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). Selon l'agence, aucune équipement dit «essentiel» n'a été endommagé.

#Ukraine regulator tells IAEA there has been no change reported in #radiation levels at the #Zaporizhzhia Nuclear Power Plant site.

L'AIEA «appelle à cesser l'usage de la force et avertit d'un grave danger si les réacteurs sont touchés», a tweeté l'organisation.

I'm deeply concerned with situation at #Zaporizhzhia Nuclear Power Plant. Spoke with #Ukraine PM Denys Shmygal; @IAEAorg's monitoring and in close contact with #Ukraine's nuclear regulator and operator. I appeal to parties to refrain from actions that can put NPPs in danger.

— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) March 4, 2022