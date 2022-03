Guerre en Ukraine : un sénateur américain appelle à «assassiner Vladimir Poutine»

Lors d'une intervention télévisée, le sénateur américain Lindsey Graham a appelé «quelqu'un en Russie» à assassiner le président russe Vladimir Poutine.

Selon l'élu, très proche de l'ancien président Donald Trump, la personne capable d'un tel acte rendrait «un grand service à la Russie et au reste du monde».

En plus de sa déclaration polémique, Lindsey Graham a enfoncé le clou dans une série de tweets, ajoutant que «les seuls qui pourraient arranger ça» étaient «les Russes».

The only people who can fix this are the Russian people.





Easy to say, hard to do.





Unless you want to live in darkness for the rest of your life, be isolated from the rest of the world in abject poverty, and live in darkness you need to step up to the plate.

— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) March 4, 2022