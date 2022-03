Mila Kunis et Ashton Kutcher font un don de 3 millions de dollars à l'Ukraine

L’actrice Mila Kunis, d'origine ukrainienne, et son époux Ashton Kutcher, ont annoncé ce vendredi faire un don de 3 millions de dollars à l’Ukraine, ainsi qu’une levée de fonds, avec pour objectif d’atteindre 30 millions de dollars.

«Notre famille lance ce fond pour aider à fournir un soutien immédiat et nous verserons jusqu'à 3 millions de dollars. Les Ukrainiens sont des gens fiers et courageux qui méritent notre aide en ces temps difficiles», a écrit l’actrice sur le compte Instagram de son époux.

Ainsi, après plusieurs vedettes du cinéma, comme Sean Penn, Ryan Reynolds, Blake Lively ou encore Angelina Jolie, c’est désormais au couple formé par Ashton Kutcher et Mila Kunis de proposer son aide à l’Ukraine, et notamment aux réfugiés du pays.

En effet, dans leur vidéo partagée sur Instagram, le couple explique avoir lancé la campagne «Stand With Ukraine» sur la plate-forme GoFundMe. Les deux stars espèrent récolter 30 millions de dollars destinés aux associations humanitaires, dont Flexport.org mais également à Airbnb.org, qui s’est mobilisé pour offrir un logement gratuit à court terme aux réfugiés fuyant l'Ukraine. Comme le précise le couple, «ces deux organisations sont très actives sur le terrain pour fournir une aide immédiate à ceux qui ont le plus besoin».

La comédienne de 38 ans qui est née à Tchernivtsi en Ukraine, et possède d’ailleurs la double nationalité américaine et ukrainienne, a déclaré à travers la vidéo sa reconnaissance envers les États-Unis sans pour autant oublier ses racines, comme elle le précise. «J’aime tout ce que pays a fait pour moi et ma famille», explique-t-elle avant de reprendre en insistant : «mais aujourd’hui je suis fière d’être ukrainienne», tandis qu’Ashton Kutcher se dit «fier d’être marié à une Ukrainienne».

Toujours dans ce communiqué présenté sous forme de vidéo et joint d’un texte, l’héroïne de That’s 70 Show, déplore les événements actuels qui se déroulent en Ukraine, qu’elle qualifie de «dévastateurs».

Alors que Vladimir Poutine continue son invasion du pays par la force, Mila Kunis a déclaré «qu’il n’y a pas de place dans ce monde pour ce genre d’attaque injuste contre l’humanité». Son époux à quant à lui applaudi la «bravoure du peuple du pays dans lequel sa femme est née», tout en rappelant à ses abonnés d’Instagram, «les besoins de ceux qui ont choisi la sécurité».