DIRECT - Guerre en Ukraine : La Russie met en place un cessez-feu à Marioupol pour permettre l'évacuation des civils

Plus d'une semaine après le début de l'invasion russe, Kherson est tombée et Kiev craint le pire. Suivez en direct toutes les informations sur la guerre en Ukraine.

08h50

La mairie de la ville ukrainienne de Marioupol a annoncé samedi le début, en fin de matinée, de l'évacuation des civils de ce port stratégique de la mer d'Azov encerclé par les forces russes et prorusses.

"L'évacuation de la population civile commencera à 11H00 (09H00 GMT)", a indiqué la mairie, évoquant un accord de cessez-le-feu temporaire avec la Russie qui sera en vigueur samedi de 10H00 à 16H00 locales (08H00-14H00 GMT).

"Au total, il faudra plusieurs étapes d'évacuation, étalées sur plusieurs jours pour que chaque personne voulant partir puisse le faire", a ajouté la même source sur son compte Telegram. Le couloir d'évacuation des civils mène à la ville ukrainienne de Zaporojie, 220 kilomètres au nord-ouest.

07h40

La Russie a annoncé samedi un cessez-le-feu pour permettre l'évacuation des civils de deux villes de l'est de l'Ukraine, dont le port stratégique de Marioupol sous blocus, après des concertations entre des représentants de Kiev et Moscou.

A partir de 07H00 GMT, "la partie russe déclare un régime de silence (des armes) et l'ouverture de couloirs humanitaires pour l'évacuation des civils de Marioupol et Volnovakha", a déclaré le ministère russe de la Défense, cité par les agences de presse russes.

07h01

Le port stratégique de Marioupol, dans l'est de l'Ukraine, est "sous blocus" et subit des "attaques impitoyables" par les forces russes, a affirmé samedi le maire de la ville, au dixième jour de l'invasion et alors que Russes et Ukrainiens se préparent à un troisième round de négociations durant le weekend.

"Depuis cinq jours, notre ville natale, notre famille d'un demi-million d'habitants, subit des attaques impitoyables", a écrit sur Telegram le maire de Marioupol, Vadim Boïtchenko, en appelant à poursuivre la résistance.