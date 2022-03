DIRECT - Guerre en Ukraine : Emmanuel Macron dénonce le «cynisme moral et politique» de Poutine sur les couloirs humanitaires

Une troisième session de pourparlers entre l'Ukraine et la Russie est prévue aujourd’hui. De nouveaux bombardements ont frappé Kharkiv et Odessa se prépare à une possible attaque. La deuxième tentative d'évacuation des habitants de Marioupol s'est soldée par un échec dimanche. Suivez en direct toutes les informations sur la guerre en Ukraine.

14h16

Le président américain doit s'entretenir ce lundi à 16h30 (heure française) avec Emmanuel Macron, le chancelier allemand Olaf Scholz, et le Premier ministre britannique Boris Johnson, annonce la Maison Blanche.

14h13

Le troisième round des négociations entre l'Ukraine et la Russie sera consacré aux couloirs humanitaires.

14h10

Le président du Conseil européen, Charles Michel, a appelé Vladimir Poutine à mettre fin aux hostilités et à garantir le passage de l'aide humanitaire.

14h09

Le négociateur russe accuse l'Ukraine de bloquer les "couloirs humanitaires", un "crile de guerre".

13h30

Selon les informations de CNEWS, Emmanuel Macron aura un appel demain avec le président chinois Xi Jinping et le chancelier allemand Olaf Scholz.

13h23

Emmanuel Macron dénonce "le cynisme moral et politique" de Vladimir Poutine qui propose des couloirs humanitaires aux habitants de plusieurs villes d'Ukraine pour "les amener en Russie".

Ce qui est nécessaire, "ce ne sont pas simplement des couloirs, qui sont tout de suite menacés, ce n'est pas ce discours hyprocrite qui consiste à dire: 'On va aller protéger les gens pour les amener en Russie'", a déclaré le président dans une interview à LCI, dont un extrait a été diffusé au JT de 13H de TF1. "Tout ça n'est pas sérieux, c'est du cynisme moral et politique, qui m'est insupportable", a-t-il ajouté.

12h49

Les autorités russes ont établi une liste de pays "hostiles" à la Russie, auxquels les particuliers et les entreprises russes pourront rembourser leurs dettes en roubles, monnaie dont la valeur a perdu 45% depuis janvier, a indiqué lundi le gouvernement.

Cette liste de pays, préparée à la suite d'un décret présidentiel de vendredi, comprend entre autres les pays de l'Union européenne, l'Australie, le Royaume-Uni, le Canada, Monaco, la Corée, les États-Unis, la Suisse et Japon.

12h45

Le chef de la diplomatie turque Mevlüt Cavusoglu va tenir une réunion trilatérale samedi avec ses homologues russe et ukrainien à Antalya dans le sud de la Turquie.

12h28

De nouvelles négociations avec la Russie sont prévues ce lundi à 15h, heure française. La Russie n'a pas confirmé de son côté la tenue de ce troisième round des négociations.

12h15

La Russie exige la protection "adéquate" de ses représentations diplomatiques en France, après avoir signalé une "attaque" au cocktail molotov contre l'un de ses centres culturels à Paris, en pleine offensive russe contre l'Ukraine.

La Maison russe des sciences et de la culture, située dans le centre de la capitale française, a été visée dans la nuit de dimanche à lundi par un jet de "bouteille enflammée" qui s'est écrasée contre la grille du bâtiment, sans faire de victime, a indiqué sur Telegram la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova.

10h20

La Russie refuse de comparaître lors de l'ouverture des audiences devant la Cour internationale de justice (CIJ) dans une procédure initiée par l'Ukraine, qui demande au plus haut tribunal de l'ONU d'ordonner à Moscou d'arrêter son invasion.

10h12

Kiev refuse les couloirs humanitaires vers le Bélarus et la Russie proposés par Moscou.

10h11

Le gaz européen s'enflamme de 60% à plus de 300 euros le mégawattheure.

9h58

Neuf personnes ont été tuées dimanche dans le bombardement par l'armée russe de l'aéroport de Vinnytsia, à quelque 200 km au sud-ouest de Kiev, ont annoncé lundi les secours ukrainiens.

"Lundi, à 05H00 GMT, quinze personnes ont été dégagées des décombres, dont neuf personnes décédées: cinq civils et quatre soldats", ont-ils indiqué sur Telegram, précisant que "les recherches continuaient" pour retrouver d'autres victimes éventuelles.

9h33

Les Bourses d'Europe continentale s'enfonçaient peu après l'ouverture et perdaient plus de 4%, face à la crainte d'une envolée de l'inflation et d'autres conséquences économiques, en raison de la flambée des prix du pétrole après l'invasion russe de l'Ukraine.

La Bourse de Francfort lâchait 4,10%, Paris 4,04%, Milan 4,58%. La place de Londres, qui est plus résiliente depuis le début de cette crise, perdait 1,87% vers 09H20 (08H20 GMT).

9h12

Au moins 5.000 personnes manifestant sans autorisation contre l'intervention militaire en Ukraine ont été arrêtées dimanche dans 69 villes de Russie, a indiqué lundi l'ONG OVD-Info, spécialisée dans le suivi des manifestations.

8h53

L'amitié entre Pékin et Moscou est "solide comme un roc" a assuré lundi le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, en dépit de la condamnation internationale de l'invasion russe de l'Ukraine.

"L'amitié entre les deux peuples est solide comme un roc et les perspectives de coopération future sont immenses", a affirmé devant la presse M. Wang, précisant que la Chine était prête à participer "en cas de besoin" à une médiation internationale pour résoudre le conflit en Ukraine.

8h51

Les métaux continuaient de flamber lundi face aux répercussions de la guerre russo-ukrainienne. Vers 7H10 GMT, la tonne d'aluminium pour livraison dans trois mois a culminé à 4.026,50 dollars sur le marché londonien des métaux de base (London Metal Exchange, LME). La tonne de cuivre avait atteint quelques heures plus tôt un sommet historique à 10.845 dollars.

6h39

L'armée russe a annoncé l'ouverture lundi de plusieurs couloirs humanitaires et l'instauration de cessez-le-feu locaux pour évacuer des civils des villes ukrainiennes de Kharkhiv, Kiev, Marioupol et Soumy, en proie à de violents combats.

"Les forces russes, dans un but humanitaire, déclarent un "régime de silence" à partir de 10H00 (7H00 GMT) le 7 mars et l'ouverture de couloirs humanitaires", a indiqué le ministère russe de la Défense dans un communiqué.

6h12

La Chine a évacué "la plupart" de ses ressortissants piégés en Ukraine par l'invasion russe, a indiqué lundi son ambassade à Kiev.

Avant l'offensive, Pékin avait ignoré les avertissements des services de renseignements américains sur l'imminence d'une attaque russe, laissant ses quelque 6.000 ressortissants sous la menace des combats.

Du fait d'une rapide dégradation de la situation, la mission diplomatique avait finalement renoncé à une évacuation aérienne directement depuis l'Ukraine et opté par un transfert par la route vers un pays tiers.

5h57

La Russie recrute des mercenaires syriens ayant l'expérience de la guérilla urbaine pour combattre en Ukraine, a rapporté dimanche le Wall Street Journal, citant des responsables américains.

Moscou, qui a lancé l'invasion de l'Ukraine le 24 février et a rencontré une résistance à laquelle elle ne s'attendait pas, a commencé ces derniers jours à recruter des combattants syriens pour les utiliser dans la prise de contrôle des zones urbaines, ont indiqué quatre responsables au quotidien américain.

La Russie est impliquée depuis 2015 dans le conflit syrien aux côtés du régime du président Bachar al-Assad.

5h43

Le Premier ministre australien Scott Morrison a estimé lundi que la Chine se trouve face à "l'heure du choix" devant l'invasion de l'Ukraine par la Russie et a exhorté Pékin à mettre fin à son soutien politique et économique tacite à la guerre.

"Aucun pays n'aurait plus grand impact en ce moment sur l'agression violente de la Russie envers l'Ukraine que la Chine", a déclaré M. Morrison à l'Institut Lowy, un groupe de réflexion sur la politique étrangère basé à Sydney.

"La crise qui frappe actuellement l'Europe" met la Chine face à "l'heure du choix", a-t-il ajouté.

5h31

Plusieurs pays occidentaux, dont la Grande-Bretagne et les Etats-Unis, ont demandé à Interpol de suspendre la Russie des rangs de cette organisation internationale de coopération policière, a indiqué la ministre britannique de l'Intérieur, Priti Patel.

5h17

L'or a dépassé les 2.000 dollars dans les échanges asiatiques lundi matin, les investisseurs se réfugiant dans cette valeur face aux craintes de l'impact de la guerre en Ukraine sur l'économie mondiale.

Le métal précieux a atteint un pic de 2.000,86 dollars l'once, son plus haut niveau depuis septembre 2020.

5h11

D'intenses bombardements aériens ont frappé dans la nuit de dimanche à lundi Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine, visant notamment un complexe sportif d'une université locale et des immeubles civils.

Selon l'état-major ukrainien, les forces russes concentrent leurs efforts sur Kharkiv, Tcherniguiv (nord), Soumy (nord-est) et Mykolaïev (sud) et "accumulent leurs ressources pour lancer un assaut" sur Kiev.

5h01

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord, l'une des deux variétés de référence du marché, a frôlé dimanche 140 dollars, proche de son record absolu, dopé par l'aggravation du conflit en Ukraine et l'arrêt quasi-total des exportations de pétrole russe.

Peu après l'ouverture des échanges électroniques, vers 23H00 GMT, le Brent pour échéance en mai, contrat de référence, est monté jusqu'à 139,13 dollars, à portée du record absolu, soit 147,50 dollars, qui date de juillet 2008.