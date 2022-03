Guerre en Ukraine : Anonymous revendique le piratage des chaînes de télévision russes

Dans un message publié sur les réseaux sociaux dimanche 6 mars, le collectif de hackers Anonymous a revendiqué avoir piraté plusieurs chaînes de streaming et de télévision russes, en montrant des images de la guerre en Ukraine.

La cyberattaque n’aurait duré que quelques minutes, mais serait bien réelle. D’après un communiqué publié sur Twitter, sur un compte lié au collectif Anonymous suivi par plus de 300.000 personnes, des membres du groupe ont annoncé avoir «piraté les services de streaming russes Wink et Ivi, ainsi que les chaînes de télévision en direct Russia 24, Chanel One et Moscow 24 pour diffuser des images de la guerre en Ukraine».

JUST IN: The hacking collective #Anonymous today hacked into the Russian streaming services Wink and Ivi (like Netflix) and live TV channels Russia 24, Channel One, Moscow 24 to broadcast war footage from #Ukraine. #TangoDown #OpRussia pic.twitter.com/2V8opv7Dg9

— Anonymous TV (@YourAnonTV) March 6, 2022