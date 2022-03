Julien Denormandie sur la guerre en Ukraine : «je redoute une crise alimentaire mondiale dans les 12 à 18 mois»

Invité de la matinale de CNEWS ce mardi, Julien Denormandie, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, redoute «une crise alimentaire mondiale dans les douze à dix-huit mois», liée à la guerre en Ukraine.

Il a assuré que le conflit n’engendrera pas de pénurie alimentaire en France, notamment pour blé, alors que la Russie et l’Ukraine rassemblent à elles deux 30% des exportations mondiales de cette céréale. «Il n’y a pas de question d’atteinte à notre souveraineté agro-alimentaire», a-t-il garanti. Julien Denormandie admet qu’il y aura très certainement un «effet prix» à cause de la guerre, avec une augmentation du prix du blé et des coûts de production notamment pour l’alimentation animale, sans que cela dérive sur des pénuries.

Malgré tout, le ministre affirme redouter «une crise alimentaire mondiale dans les 12 à 18 mois», notamment dans les pays du sud de l’Europe et du nord de l’Afrique, très dépendants aux exportations russes et ukrainiennes de blé, et souffrant parallèlement d’importantes sécheresses qui nuisent à leur agriculture.

C’est pourquoi le ministre affirme que les pays d’Europe, et notamment la France, devront dans l’année à venir, considérablement augmenter leur production de blé et d’autres matières premières alimentaires (maïs, tournesol etc.) pour «assumer [leur] mission nourricière» et venir en aide aux pays en difficulté. «Nous avons une responsabilité vis-à-vis de nos partenaires», a déclaré Julien Denormandie.

Si la France ne risque pas de connaître une pénurie de blé, le ministre de l’Agriculture a toutefois confirmé que le secteur de l’élevage sera profondément affecté par la guerre en Ukraine, en raison de l’augmentation des prix de l’alimentation animale. Pour soutenir à la fois les consommateurs et les productions, le gouvernement travaille donc sur un «plan de résilience économique et social» pour répondre aux difficultés qui découlent du conflit en Ukraine.