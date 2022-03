DIRECT - Guerre en Ukraine : Plus de 2.100 habitants de Marioupol ont été tués depuis le début de l'offensive

Au 18e jour de l'invasion de l'Ukraine déclenchée par Vladimir Poutine, Moscou maintient la pression sur l'armée ukrainienne. Ce samedi, les forces russes sont toujours positionnées autour de la capitale Kiev et du port de Marioupol, où des milliers d'Ukrainiens se retrouvent aujourd'hui assiégés.

16h00

Plus de 2.100 habitants de Marioupol, ville portuaire assiégée dans le sud-est de l'Ukraine, ont été tués depuis le début de l'offensive russe, a annoncé dimanche la mairie de la ville.

«Les occupants frappent cyniquement et délibérément des bâtiments résidentiels, des zones densément peuplées, détruisent des hôpitaux pour enfants et infrastructures urbaines (...). A ce jour, 2.187 habitants de Marioupol ont péri dans les attaques russes», a indiqué la mairie de Marioupol sur Telegram.

15h02

Le camarade du journaliste Brent Renaud fait le récit de l'attaque qui a coûté la vie à son collègue américain, à Irpin, ce dimanche.

Récit de l’attaque qui a tué le documentariste US Brent Renaud à Irpin par son camarade. pic.twitter.com/lwW7dgVnhu — Maurin Picard (@MaurinPicard) March 13, 2022

14h35

Le chef de la police de la région de Kiev, Andrei Nebitov, a annoncé la mort du journaliste américain Brent Renaud. L'homme âgé de 51 ans, a été tué par balles à Irpin, à une quinzaine de kilomètres de la capitale Kiev.

Selon les documents qu'ils avaient avec lui, et publiés sur Twitter, Brent Renaud avait déclaré qu'il travaillait pour le New York Times.

«Un correspondant de presse de renommée mondiale âgé de 51 ans a été abattu aujourd’hui à Irpin», a écrit Andrei Nebitov sur Facebook.

«Bien sûr, le métier de journaliste est risqué, mais le citoyen américain Brent Renaud a payé de sa vie pour avoir tenté de mettre en lumière la cruauté de l’agresseur», a ajouté le chef de la police ukrainien.

14h20

Un journaliste américain a été tué et un autre blessé par balles dimanche à Irpin, à la lisière nord-ouest de Kiev, où les forces ukrainiennes combattent les forces russes, a-t-on appris de sources concordantes.

Les deux hommes ont été touchés alors qu'ils circulaient en voiture avec un civil ukrainien, également blessé, a précisé à l'AFP Danylo Shapovalov, un médecin engagé auprès des forces ukrainiennes qui a pris en charge les victimes. Un journaliste de l'AFP a vu le corps du journaliste tué.

Il s'agirait du photographe américain Brent Renaud.

13h07

Des frappes sur un grand monastère de la région de Donetsk ont fait dans la nuit de samedi à dimanche une trentaine de blessés, tandis que des bombes au phosphore ont frappé une localité de la région de Lougansk, ont affirmé des responsables ukrainiens de ces régions de l'est de l'Ukraine

Selon Oleksi Bilochytsky, chef de la police de Popasna, située à une centaine de kilomètres à l'ouest de Lougansk, les Russes ont utilisé des bombes au phosphore sur sa localité.

12h59

Quelque 100.000 personnes en 24H sont venues grossir les rangs des réfugiés qui ont fui les combats en Ukraine, plus de deux semaines après l'invasion ordonnée par le président russe Vladimir Poutine, selon le dernier décompte de l'ONU publié dimanche.

Le Haut Commissariat aux réfugiés (HCR) recensait exactement 2.698.280 réfugiés venant d'Ukraine sur son site internet dédié vers 11H00 GMT. Ce sont 100.733 de plus que lors du précédent pointage. L'Europe n'avait pas connu de flot aussi rapide de réfugiés depuis la Deuxième guerre mondiale, selon le Haut Commissaire aux réfugiés Filippo Grandi.

12h58

Le président polonais Andrzej Duda a mis en garde contre le danger de voir Moscou avoir recours à l'arme chimique dans son invasion de l'Ukraine, ce qui "changerait la donne", dans une interview à la BBC, diffusée dimanche par la présidence polonaise.

"Lorsque vous me demandez si (le président russe Vladimir) Poutine pourrait avoir recours à l'arme chimique, je pense que Poutine est capable d'avoir recours à tout, surtout dans une situation aussi difficile" pour lui, a estimé le chef de l'Etat polonais. Selon lui, le président russe "a déjà perdu cette guerre politiquement, et militairement parlant il n'est pas en état de la remporter".

12h46

Le pape François a appelé dimanche à la fin du "massacre" et de "l'attaque armée inacceptable" en Ukraine, envahie par des troupes russes depuis le 24 février.

S'exprimant après son angélus dominical, le pape a condamné la "barbarie" qui consiste à tuer des enfants et des civils, ajoutant : "Au nom de Dieu... arrêtez ce massacre."

11h39

Trente-cinq personnes sont mortes et 134 ont été blessées dans les frappes russes qui ont touché dimanche une base militaire ukrainienne proche de la frontière polonaise, selon un nouveau bilan fourni par le gouverneur de la région, Maxim Kozitsky.

Un premier bilan avait fait état de neuf morts et 57 blessés sur cette base située à Yavoriv, à une quarantaine de kilomètres au nord-ouest de Lviv et à une vingtaine de kilomètres de la frontière avec la Pologne. Elle a servi ces dernières années de terrain d'entraînement aux forces ukrainiennes sous l'encadrement d'instructeurs étrangers, notamment américains et canadiens.

11h34

La Turquie a appelé la Russie à l'aide pour évacuer ses citoyens coincés dans la ville assiégée de Marioupol en Ukraine, a annoncé dimanche le ministre des Affaires étrangères Mevlüt Cavusoglu devant la presse.

"Nous avons appelé hier (le ministre russe des Affaires étrangères Serguei Lavrov) et nous lui avons demandé son aide pour l'évacuation de nos citoyens", a-t-il précisé.

11h13

Neuf personnes ont été tuées dans des frappes russes sur la ville portuaire de Mykolaïv, proche d'Odessa, dans le sud de l'Ukraine, a indiqué dimanche le gouverneur de cette région sur Telegram.

"Neuf personnes sont mortes dans les bombardements de ces connards", a écrit Vitali Kim, sans autre précision dans l'immédiat.

10h53

Critiqué pour sa lenteur et sa réticence à accueillir des Ukrainiens après l'invasion russe, le Royaume-Uni a dévoilé dimanche un nouveau programme permettant aux Britanniques d'héberger chez eux des réfugiés fuyant la guerre.

Le nouveau programme, baptisé "Homes for Ukraine" (Des foyers pour l'Ukraine), permettra d'accueillir "des dizaines de milliers" de personnes qui auront accès au marché du travail, à la sécurité sociale et à l'éducation, même sans avoir de liens familiaux avec le Royaume-Uni, a annoncé le ministre britannique Michael Gove sur la chaîne Sky News.

Michael Gove a affirmé que le gouvernement voulait s'assurer que "tous les foyers disponibles" puissent être mis à disposition "de ceux qui fuient les persécutions".

Les personnes décidant d'accueillir des réfugiés ukrainiens chez eux recevront 350 livres (418 euros) par mois et devront s'engager à accueillir ces réfugiés pendant au moins six mois.

09h59

Les frappes qui ont visé dimanche une base militaire dans l'ouest de l'Ukraine, près de Lviv, ont fait neuf morts et 57 blessés, selon un premier bilan communiqué par les autorités militaires régionales et le maire de Lviv.

"Malheureusement, 57 personnes ont été blessées et hospitalisées, neuf héros sont morts", a indiqué le gouverneur militaire de la région de Lviv, Maxim Kozitsky sur Telegram. Andriy Sadovy, le maire de Lviv, située à une quarantaine de kilomètres de la base, a fourni le meme bilan, également sur Telegram.

09h57

Des instructeurs étrangers "travaillent" sur la base militaire bombardée dans la nuit de samedi à dimanche par la Russie près de Lviv, à une vingtaine de kilomètres de la frontière polonaise, a déclaré le ministre ukrainien de la Défense Oleksii Reznikov.

"La Russie a attaqué le Centre international pour le maintien de la paix et de la sécurité. Des instructeurs étrangers travaillent là-bas. L'information sur les victimes est en train d'être clarifiée", a déclaré le ministre dans un tweet.

07h58

L'Ukraine craint un encerclement de Kiev et promet une "défense acharnée" de sa capitale face aux forces russes, qui ont, selon les autorités locales, bombardé dimanche matin une base militaire dans la région de Lviv, située près de la frontière polonaise et jusque-là relativement épargnée.

La base militaire en question se trouve à une quarantaine de kilomètres au nord-ouest de Lviv, grande ville de l'ouest de l'Ukraine où de nombreuses personnes déplacées ont afflué. Plusieurs pays y ont aussi déplacé leur ambassade, jugeant cette ville plus sûre que Kiev.

L'armée ukrainienne a elle aussi rapporté la même chose ce bombardement, mais l'AFP, dont un reporter à Lviv n'a pas entendu d'explosions, n'avait pas pu vérifier ces affirmations dans l'immédiat. L'armée russe continue de pilonner le sud du pays où la ville assiégée de Marioupol espère l'arrivée d'un convoi d'aide humanitaire.

Ce convoi est resté plus de cinq heures bloqué à un barrage russe samedi, et l'espoir était qu'il puisse parvenir à Marioupol ce dimanche, en provenance de Zaporojie via Berdiansk, a avancé samedi la vice-Première ministre ukrainienne Irina Verechtchouk.

06h46

Les forces russes ont bombardé dimanche une base militaire située dans la région de Lviv (ouest de l'Ukraine), près de la frontière polonaise et jusque-là relativement épargnée par le conflit, ont affirmé les autorités locales.

"Les occupants ont mené une frappe aérienne sur le Centre international pour le maintien de la paix et la sécurité. D'après les informations préliminaires, ils ont tiré huit missiles. Des informations sur les (potentielles) victimes sont en train d'être recueillies", a déclaré l'administration régionale de Lviv dans un communiqué.