Une manifestante interrompt le journal télévisé russe avec une pancarte anti-guerre (vidéo)

Scène à peine croyable à la télévision russe ce lundi. Une femme a interrompu le journal télévisé le plus regardé de Russie, en brandissant une pancarte anti-guerre en Ukraine et dénonçant la propagande de l’Etat.

La scène s’est produite sur la plus puissante chaîne télévisée du pays, Pervy Kanal, lors du journal télévisé de la présentatrice star Ekaterina Andreïeva, suivi par des millions de Russes.

Alors que l’animatrice était en train de parler, une manifestante a surgi derrière elle. «Non à la guerre. Ne croyez pas à la propagande. On vous ment, ici», pouvait-on lire sur sa pancarte, sur laquelle étaient également dessinés les drapeaux de l’Ukraine et de la Russie. Elle scandait également son slogan «non à la guerre».

Diversion during Channel One main state TV evening show tonight - a woman with No to War poster yells stop the war. Channel One already "probing the incident regarding the outsider's presence during live broadcast." pic.twitter.com/wHyV9lyHZe

— Mary Ilyushina (@maryilyushina) March 14, 2022