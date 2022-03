DIRECT - Guerre en Ukraine : un théâtre de Marioupol dans lequel «un millier de personnes s'abritaient», bombardé par les forces russes

Ce jeudi, les forces russes sont toujours positionnées autour de la capitale Kiev et du port de Marioupol, où des milliers d'Ukrainiens se retrouvent aujourd'hui assiégés. Suivez les dernières informations en direct.

5h50

Le président américain Joe Biden a qualifié mercredi le président russe Vladimir Poutine, qui a lancé l'invasion de l'Ukraine, de «criminel de guerre». Le président américain a confirmé l'envoi de 800 millions de dollars d'aide militaire supplémentaire à l'Ukraine, soit une enveloppe «sans précédent» d'un milliard de dollars en une semaine.

«Nous aidons l'Ukraine à se doter de systèmes de défense antiaérienne supplémentaires et de plus longue portée», a-t-il dit. Un peu plus tôt, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait interpellé directement Joe Biden pour réclamer davantage d'aide et l'instauration d'une zone d'exclusion aérienne au-dessus de son pays.

3h45

Les autorités ukrainiennes ont affirmé que la Russie avait détruit mercredi un théâtre dans lequel s'étaient réfugiées plus d'un millier de personnes dans la ville assiégée de Marioupol, le bilan humain restant à ce stade indéterminé.

«Les envahisseurs ont détruit le Théâtre dramatique. Un endroit où plus d'un millier de personnes avaient trouvé refuge. Nous ne pardonnerons jamais cela», a indiqué la municipalité sur la messagerie Telegram.