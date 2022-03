Guerre en Ukraine : des eurodéputés tentent de proposer la candidature de Volodymyr Zelensky pour le Nobel de la paix

Humoriste, star de télévision et aujourd'hui dirigeant d'un pays en guerre… le président ukrainien Volodymyr Zelensky pourrait ajouter une corde à son arc en devenant candidat au prix Nobel de la paix. C’est en tout cas le souhait de plusieurs eurodéputés à l'instar de l’ex-Premier ministre estonien Andrus Ansip ou encore l’ancien Premier ministre belge Guy Verhofstad.

L'idée n'est pas nouvelle. En effet, un député norvégien, Christian Tybring-Gjedde, envisageait déjà, fin février, la candidature du président ukrainien pour la prestigieuse récompense. «Il se bat pour la paix et a été une inspiration immense pour le peuple ukrainien», avait déclaré l’élu.

Dans une lettre ouverte datée du 11 mars, c'est désormais tout un groupe de députés européens qui soutient la candidature de Volodymyr Zelensky. Alors qu’ils demandent au Comité du prix de Nobel la reconsidération de la procédure de nomination du prix – le délai de soumission des candidatures étant expiré -, les signataires ont tenu à rendre hommage au «courage du peuple ukrainien qui résiste à cette guerre que lui fait subir la Fédération de Russie ».

«Nous pensons que le moment est venu de montrer au peuple ukrainien que le monde est de son côté», ont-ils ajouté. Rallonger les délais pour présenter un ou des noms ne s'est toutefois jusqu'ici jamais fait dans le cadre du Nobel de la Paix, et pour l’heure, le Comité en charge du prestigieux prix, ne s’est pas prononcé.

Du reste, la récompense décernée à «la personnalité ayant le plus ou le mieux contribué au rapprochement des peuples, à la suppression ou à la réduction des armées permanentes, (…) et à la propagation des progrès pour la paix», compte déjà pour l’édition 2022 plus de 250 prétendants dont la militante écologiste Greta Thunberg.