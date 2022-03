Réchauffement climatique : l’Antarctique frappé par une vague de chaleur

Si l’Antarctique est le continent le plus froid du monde, plusieurs stations météorologiques ont constaté de grosses anomalies climatiques durant ce mois de mars.

C’est en effet un record de température qui a été franchi, alertant plusieurs chercheurs qui n’ont pas hésité à communiquer leur inquiétude sur les réseaux sociaux.

Vendredi 18 mars, des températures alarmantes ont été relevées : -17,7°C sur la base russe de Vostok contre -32,7 °C pour le précédent record mensuel; 12,2 °C à Concordia (record tous mois confondus), ou encore 4,9°C à Dumont d'Urville, la base française de l'est du continent, contre 3,4 °C pour le précédent record mensuel.

And there it is, Concordia broke its all time record temperature by 1.5 °C. This is when temperatures should be rapidly falling since the summer solstice in December. This is a Pacific Northwest 2021 heat wave kind of event. Never supposed to happen. https://t.co/VOW70Ioshv

— Dr. Jonathan Wille (@JonathanWille) March 18, 2022