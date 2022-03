Guerre en Ukraine : la Russie envoie une lettre à l'ONU, le Canada la corrige entièrement

La Russie a envoyé une lettre à l'ONU, espérant faire voter une résolution sur la sécurité des civils en Ukraine. Mais la lettre a été entièrement corrigée par la mission officielle canadienne, qui a dénoncé l'hypocrisie du pays, responsable des hostilités.

La lettre a été partagée ce jeudi 17 mars sur le compte Twitter de la mission permanente du Canada à l'ONU, bardée de rouge et accompagnée du hashtag #StandWithUkraine. Elle a été partagée plus de 33.000 fois.

La missive, datée de la veille, concernait une demande de la Russie de faire voter au Conseil de Sécurité de l'ONU une résolution sur la «sécurité des civils ukrainiens», pour laquelle le pays espérait le soutien du Canada.

«Je vous contacte au sujet de la situation humanitaire préoccupante en Ukraine», mentionne la lettre – une phrase que le Canada a tenu à préciser, insérant entre les lignes «dont nous [le nous désigne la Russie, ndlr] sommes responsables en raison de notre guerre illégale et agressive».

A «l'inquiétude» de la Russie «concernant la détérioration» de la situation humanitaire, le Canada ajoute «nous ne sommes pas très inquiets […] parce-que nous en sommes la cause principale.»

Thank you @RussiaUN for your letter dated March 16.





Please see our suggested edits below. #StandWithUkraine #RespectTheCharter pic.twitter.com/0M663R0tUW

— Canada Mission UN #StandWithUkraine ?ヌ (@CanadaUN) March 17, 2022