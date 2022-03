Guerre en Ukraine : «Nous sommes en train de rentrer dans une crise alimentaire sans précédent», affirme Emmanuel Macron

«Nous sommes en train de rentrer dans une crise alimentaire sans précédent», a affirmé Emmanuel Macron lors de sa conférence de presse au sommet de l'Otan ce jeudi.

Le chef de l’Etat a estimé que d’autres pays, «du Proche et Moyen-Orient, et en Afrique sont, eux, très dépendants pour nourrir leur population de ce qui est aujourd’hui produit en Ukraine et en Russie».

Emmanuel Macron a accusé la Russie d’être la seule responsable de cette crise alimentaire.

«C’est la conséquence directe des choix de la Russie et de la guerre, qui font que des pays comme (…) plusieurs d’autres au Maghreb et en Afrique, ont aujourd’hui des difficultés à s’approvisionner en blé et plus largement en céréales», a martelé le chef de l’Etat.

Une situation grave dans 12 à 18 mois

Pour mesurer l’ampleur de cette crise, Emmanuel Macron a cité notamment l’exemple de l’Egypte, dont les importations dépendent à 80% de la Russie et l’Ukraine.

«Cette situation sera encore plus grave dans douze à dix-huit mois, elle créera des situations humanitaires gravissimes et à coup sûr des conséquences politiques massives dans plusieurs pays», a-t-il expliqué.