Volodymyr Zelensky se demande si l'Otan n'est pas dirigée par la Russie

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a appelé samedi l'Otan à fournir plus d’armes pour faire face à l’invasion, entamée il y a un peu plus d'un mois par la Russie.

«Que fait l'Otan? Est-elle dirigée par la Russie? Qu'attendent-ils», s’est faussement interrogé le chef d’Etat dans une vidéo publiée dans la soirée.

«Nous avons besoin de plus d'armement, a-t-il déclaré. Nous devons non seulement protéger l'Ukraine mais aussi les autres pays d'Europe de l'Est, sous la menace d'une invasion russe. Nous l'avons dit clairement lors de nos entretiens avec nos homologues américains en Pologne».

Selon Volodymyr Zelensky, «l’Ukraine n’a besoin que de 1% des avions de l’Otan et de 1% de ses chars et n’en demanderait pas plus». Il a précisé que son pays attendait cette aide depuis 31 jours, soit le début de l’invasion de l’armée russe.

huit tanks russes détruits

L’Ukraine tente de repousser les troupes russes présentes sur son territoire. dans le dernier bulletin de son état-major publié ce dimanche matin. L'armée ukrainienne assure que «sept attaques ennemies ont été repoussées» et huit tanks russes détruits dans le Donbass.

De son côté, le ministère russe a affirmé que des roquettes ont détruit un dépôt d'armes et de munitions dans la région de Jytomyr, à l'ouest de Kiev, le 25 mars. Un dépôt de carburant a également été touché près de la ville portuaire de Mykolaïv (sud).