Afghanistan : les femmes ne peuvent plus prendre l'avion sans être accompagnées

Sept mois après la prise de pouvoir des talibans en Afghanistan, ces derniers ont pris de nouvelles mesures restrictives de liberté pour les femmes, qui ne pourront plus prendre l’avion sans être accompagnées par un homme de leur famille.

Deux responsables des compagnies Ariana Afghan Airlines et Kam Air ont indiqué dimanche soir à l'AFP avoir reçu l'interdiction par les talibans de délivrer des billets aux femmes afghanes si elles ne sont pas accompagnées d'un homme de leur famille pour leur voyage.

Un haut responsable de la compagnie Ariana Afghan Airlines a confirmé les nouvelles directives dans une lettre diffusée au personnel de l’entreprise. «Aucune femme n'est autorisée à voler sur des vols intérieurs ou internationaux sans un parent masculin», peut-on ainsi lire. Cette interdiction touche donc à l’ensemble des vols susceptibles d’être empruntés par les Afghanes.

Depuis l’annonce de cette interdiction de nombreuses femmes se sont vu refuser leur embarquement faute d’accompagnants masculins. «Certaines qui voyageaient sans un parent de sexe masculin n'ont pas été autorisées à embarquer sur un vol Kam Air de Kaboul à Islamabad vendredi», témoigne une passagère auprès de l’AFP.

Il n’a pas été clairement précisé si cette directive concerne les femmes étrangères mais des médias locaux ont rapporté le cas d'une Afghane disposant d'un passeport américain et qui a été empêchée de voler la semaine dernière.

De nombreuses mesures restrictives en Afghanistan

Cette nouvelle directive vient compléter celle prise fin décembre. Les fondamentalistes talibans avaient alors interdit aux Afghanes d'effectuer des voyages de plus de 72 kilomètres dans le pays si elles n'étaient pas accompagnées par un membre masculin de la famille.

Elle intervient également quelques jours seulement après la décision des talibans de fermer les écoles secondaires pour les filles, juste après leur réouverture qui avait pourtant été annoncée de longue date.

Le redouté ministère de la Promotion de la vertu et de la prévention du vice a également annoncé la séparation des femmes et des hommes dans les parcs publics de Kaboul, avec jours de visites imposés pour chaque sexe. Les mercredis, jeudis, vendredis et samedis sont désormais réservés aux hommes et les dimanches, lundis et mardis aux femmes.

«Ce n'est pas un ordre de l'Emirat islamique mais l'ordre de notre Dieu que les hommes et les femmes sans lien de parenté ne se réunissent pas au même endroit», a expliqué Mohammad Yahya Aref, un responsable du ministère, pour justifier ces nouvelles mesures restrictives de liberté en Afghanistan.

Les talibans ont repris le pouvoir en Afghanistan le 15 août dernier. Ils avaient déjà gouverné le pays entre 1996 et 2001.