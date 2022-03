DIRECT - Guerre en Ukraine : Washington évoque un «repositionnement» des Russes près de Kiev, «pas un vrai retrait»

De nouvelles tractations débutent mardi à Istanbul pour tenter de mettre fin à la guerre qui sévit en Ukraine depuis l'invasion russe il y a plus d'un mois, tandis que les forces ukrainiennes affirment résister aux assauts russes sur de grandes villes et même avoir repris du terrain. Suivez les dernières informations en direct.

21h15

Washington évoque un "repositionnement" des forces russes près de Kiev, "pas un vrai retrait" (Pentagone)

19h07

Les conditions pour lancer dans les prochains jours une opération humanitaire au secours des habitants de la ville ukrainienne de Marioupol, assiégée par l'armée russe, ne "sont pas réunies à ce stade", a annoncé l'Elysée après un entretien entre les présidents Emmanuel Macron et Vladimir Poutine.

Le chef de l'Etat français a présenté cette opération d'évacuation - proposée par la France, la Turquie et la Grèce - à son homologue russe qui a dit "qu'il allait y réfléchir" avant de donner une réponse, a ajouté la présidence.

17h23

L'entretien téléphonique entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine est "en cours", a annoncé mardi l'Elysée, au moment où Washington et Londres ont exprimé des doutes sur l'annonce d'avancées dans les discussions entre Kiev et Moscou à Istanbul.

Le président français Emmanuel Macron avait auparavant déclaré qu'il voulait discuter avec son homologue russe "pour sécuriser l'opération humanitaire à Marioupol", précisant que l'objectif était de la lancer "dans les tout prochains jours", en reprochant à la Russie un "non-respect du droit humanitaire international".

16h26

L'Irlande a annoncé mardi expulser quatre diplomates russes au motif que leurs activités "ne correspondent pas aux standards internationaux du comportement diplomatique".

L'ambassadeur russe à Dublin a été convoqué au ministère des Affaires étrangères pour se voir signifier ces expulsions, a précisé la diplomatie irlandaise dans un communiqué, précisant vouloir "garder ouverts les canaux diplomatiques" avec Moscou dans le contexte de l'invasion russe en Ukraine.

16h05

Les Pays-Bas vont expulser 17 officiers de renseignement russes qui s'adonnaient "secrètement" à des activités d'espionnage, a indiqué mardi le ministère des Affaires étrangères néerlandais.

La Haye a pris cette décision sur la base d'informations des services de renseignement néerlandais selon lesquelles les personnes concernées, "accréditées en tant que diplomates auprès des représentations russes aux Pays-Bas, sont secrètement actives en tant qu'officiers de renseignement", a déclaré le ministère dans un communiqué.

14h53

L'euro montait fortement face au dollar américain, profitant des avancées des négociations Russie-Ukraine, tout comme le rouble russe, qui réagissait encore plus. La monnaie unique européenne, en berne depuis plusieurs semaines alors que le conflit pèse sur les perspectives économiques du Vieux Continent, prenait 1,2% à 1,1121 dollar, tandis que le rouble grimpait en flèche de 10,5% à 85,42 roubles pour un dollar

14h36

Les conditions pour une première rencontre entre le président ukrainien Volodymyr Zelensky et son homologue russe Vladimir Poutine depuis le début de l'invasion russe le 24 février, sont désormais "suffisantes" après une nouvelle session de pourparlers russo-ukrainiens en Turquie, a affirmé le négociateur en chef ukrainien.

"Les résultats de la réunion d'aujourd'hui (à Istanbul) sont suffisants pour une rencontre au niveau des chefs d'Etat", a déclaré David Arakhamia. Depuis le début du conflit, Moscou a toujours refusé une telle proposition de Kiev.

14h14

La Russie a promis de "radicalement" réduire son activité militaire en direction de Kiev et Tcherniguiv en Ukraine, après des pourparlers russo-ukrainiens "substantiels" à Istanbul. "Les négociations sur un accord sur la neutralité et le statut non-nucléaire de l'Ukraine entrant dans une dimension pratique (...), il a été décidé, pour accroître la confiance, de réduire radicalement l'activité militaire en direction de Kiev et Tcherniguiv", a déclaré à Istanbul le vice-ministre russe de la Défense, Alexandre Fomine, à l'issue des discussions.

13h09

Les attaques russes contre Marioupol sont un "crime contre l'humanité", a dénoncé le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans un discours devant le Parlement danois.

13h01

L'enseigne de sports française Decathlon "suspend" ses activités en Russie.

12h07

Emmanuel Macron et Vladimir Poutine vont de nouveau se parler au téléphone mardi à 16H30 a annoncé l'Elysée, notamment au sujet d'une opération humanitaire d'évacuation dans la ville ukrainienne assiégée de Marioupol organisée avec la France, la Grèce et la Turquie.

Le président français a déclaré qu'il voulait discuter avec son homologue russe "pour sécuriser l'opération humanitaire à Marioupol", précisant que l'objectif était de la lancer "dans les tout prochains jours", en reprochant à la Russie un "non-respect du droit humanitaire international".

11h18

Deux corps sans vie ont été sortis mardi des gravats après une frappe russe sur le bâtiment de l'administration régionale de Mykolaïv, touchée par une frappe russe.

Les autorités de cette ville proche d'Odessa, dans le sud-ouest de l'Ukraine, avaient annoncé précédemment que les secours cherchaient huit civils et trois militaires sous les décombres.

9h27

L'Ukraine a annoncé une reprise des évacuations de civils via trois couloirs humanitaires, notamment depuis la ville assiégée de Marioupol, après une journée de suspension par crainte de "provocations" russes.

"Trois couloirs humanitaires ont été validés pour aujourd'hui", a déclaré la vice-Première ministre ukrainienne Iryna Verechtchouk dans une vidéo diffusée sur Telegram.

9h03

La Russie et l'Ukraine ont toutes deux "des préoccupations légitimes", a déclaré mardi le président turc Recep Tayyip Erdogan en accueillant les délégations de négociateurs des deux pays à Istanbul, les appelant à "mettre un terme à cette tragédie".

Les pourparlers entre les deux délégations doivent commencer après cette réception, dans le palais de Dolmabahçe à Istanbul où la présidence turque dispose de bureaux.

6h23

Les autorités ukrainiennes s'inquiètent d'une aggravation de la situation dans le port assiégé de Marioupol, où au moins 5.000 personnes auraient déjà péri.

4h37

Les autorités ukrainiennes ont annoncé lundi soir qu'Irpin, théâtre de féroces combats dans la banlieue de Kiev, avait été "libérée" des forces russes.