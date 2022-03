Donald Trump publie un communiqué officiel pour... vanter ses exploits au golf

Grand amateur de golf, Donald Trump a fait délivrer un communiqué ce mardi pour indiquer qu'il avait réussi un «trou-en-un», c'est-à-dire un coup permettant de rentrer la balle dans le trou en une seule fois.

«Déclaration de Donald J. Trump, 45e président des Etats-Unis d'Amérique», peut-on lire dans l'en-tête du document. Si la présentation est très solennelle, le contenu du message l'est beaucoup moins.

Before you all ask, yes, this is real. pic.twitter.com/AFQjGo3ojU — Justin Baragona (@justinbaragona) March 28, 2022

«Alors que je jouais avec le légendaire golfeur Ernie Els, vainqueur de quatre Majors et d'environ 72 autres tournois à travers le monde, Gene Sauers, vainqueur du Senior U.S. Open, Ken Duke et Mike Goodes, tous deux excellents joueurs du circuit, j'ai réalisé un trou-en-un», écrit l'ancien président américain.

«Beaucoup de personnes le demandent, alors je vais vous le dire : tout est vrai à 100%», assure-t-il, en racontant son geste dans les moindres détails.

«Je suis quelqu'un de modeste»

Selon ses dires, la balle s'est «magnifiquement envolée» malgré «un vent assez fort» et «a rebondi deux fois» avant de rentrer dans le trou.

C'est sur son terrain de golf personnel, à West Palm Beach, en Floride, que Donald Trump aurait réussi cet exploit.

Le moment n’a pas été filmé, mais une vidéo publiée sur le compte Twitter de Taylor Budowich, son directeur de communication, montre l’ancien président récupérer la balle et être félicité par ses camarades de jeu.

45 picking up his hole-in-one on Saturday. pic.twitter.com/dzTdWAdkWe — Taylor Budowich (@TayFromCA) March 28, 2022

«Je ne vous dirai pas qui a gagné la partie car je suis qu’un quelqu'un de modeste, et tout le monde dirait que je suis en train de me vanter- moi je n’aime pas les gens qui se vantent !», conclut Donald Trump dans son communiqué.