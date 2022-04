Guerre en Ukraine : Sean Penn lance un appel à un milliardaire pour acheter des avions de combat

L’acteur américain a lancé ce jeudi 31 mars un appel à un milliardaire pour acheter deux escadrons de F-15 ou F-16 pour l’Ukraine afin de «mettre un terme à cette guerre».

Sean Penn, très investi depuis le début du conflit, explique dans un tweet que douze appareils de cette catégorie disposant d’une technologie supérieure aux MiG russes pourraient avoir un rôle déterminant. Il estime que les pilotes ukrainiens peuvent apprendre «en trois semaines» à manipuler ces avions de chasse.

«Cela couterait à des acheteurs du privé 300 millions de dollars (soit 271 millions d’euros)» avant d’ajouter «Un milliardaire pourrait mettre fin à cette guerre en Ukraine».

By open source, 2 squadrons of F-15’s or 16’s (that’s 12 aircraft with better tech than Russian Migs or SU’s) quickly trainable (3 weeks) to Ukrainian aviators would cost private sector buyers approx $300M. Add another $200M in missile defense for a total of $500M. (1/2)

— Sean Penn (@SeanPenn) March 31, 2022