Barack Obama de retour à la Maison blanche pour la première fois

Il n’y était plus retourné depuis le 20 janvier 2017, lorsqu’il avait passé le pouvoir à Donald Trump. Barack Obama fait son retour à la Maison blanche ce mardi pour évoquer la couverture santé avec l’actuel président des Etats-Unis, Joe Biden.

Une prise de parole des deux présidents est attendue dans la soirée, au sujet de «Affordable Care Act», plus connu sous le nom d'«Obamacare», réforme la plus emblématique de Barack Obama sur l'assurance santé, en vigueur depuis mars 2010. Joe Biden était alors vice-président. Il cherche désormais à améliorer le système et ainsi corriger les inégalités d’accès aux soins dont souffrent de nombreux Américains, et doit donc annoncer une série de mesures pour renforcer l’Obamacare.

Les deux hommes politiques souhaitent aussi certainement marquer les 12 ans de cette loi, contre laquelle Donald Trump s’est battu durant tout son mandat, en vain. Joe Biden et Barack Obama ont «une conviction partagée que le gouvernement (fédéral) peut se mettre au service des Américains», a affirmé Jen Psaki, porte-parole de la Maison blanche.

remonter la cote de popularité de joe biden

Joe Biden et Barack Obama jouent aussi sur leur bonne entente pour séduire le peuple. «Ce sont de vrais amis, pas seulement des amis de Washington», a ajouté Jen Psaki. Cette réunion entre les deux Démocrates prend cependant des airs d’opération de communication, alors que la popularité de Joe Biden est en berne et que Barack Obama fait figure d’autorité et de sagesse au sein de son parti.

Avec l’actualité internationale, le président américain peine à mobiliser autour de son programme. Il était pourtant arrivé au pouvoir avec d’immenses ambitions de réformes sociales, qui sont pour beaucoup tombées à l’eau à cause de l’opposition des Républicains mais aussi du manque de soutien au sein de son propre camp.

«Le coût de la vie est le principal sujet de préoccupation des gens, et les soins de santé sont en tête de liste», a déclaré David Axelrod, qui était le principal conseiller politique de M. Obama, rapporte le Washington Post. «Si vous voulez attirer l'attention sur cette question, faire revenir Obama pour la première fois en un an et demi à la Maison Blanche pour parler de ce qu'ils ont fait ensemble, et de ce qu'il essaie de faire, est un bon mouvement stratégique.»