Les Etats-Unis réclament la suspension de la Russie du Conseil des droits de l'Homme de l'ONU

En réponse «aux images de Boutcha», la Russie pourrait être «suspendue» du Conseil des droits de l'Homme de l'ONU. C'est en tout cas ce que demandent les Etats-Unis et le Royaume-Uni, après la découverte de nombreux cadavres de civils dans cette ville ukrainienne.

Cette suspension pourrait faire l'objet d'un vote de l'Assemblée générale des Nations unies dès ce jeudi, selon Washington. Sur Twitter, l'ambassadrice des Etats-Unis auprès de l'ONU, Linda Thomas-Greenfield, a estimé que «nous ne pouvons pas laisser un Etat membre qui est en train de saper tous les principes qui nous tiennent à coeur participer au Conseil des droits de l'Homme».

La diplomate s'est par ailleurs adressée aux 140 pays sur les 193 que compte l'ONU qui ont «déjà voté pour condamner» l'invasion russe de l'Ukraine dans une résolution de l'Assemblée générale début mars, leur intimant de «passer de la parole aux actes».

.@USAmbUN: Russia's participation on the @UN_HRC is a farce. It hurts the credibility of the Council and the @UN writ large. pic.twitter.com/QAA3ex4t70

— U.S. Mission to the UN (@USUN) April 4, 2022