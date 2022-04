Guerre en Ukraine : qui sont les filles de Vladimir Poutine, sanctionnées par Washington et à l'écart du public ?

Les deux filles de Vladimir Poutine ont été sanctionnées le 6 avril dernier par les États-Unis après les «atrocités» commises en Ukraine. Si elles se sont toujours tenues à l'écart de la sphère publique, Washington est convaincu que «des actifs de Poutine sont cachés à travers des membres de sa famille», selon un haut responsable américain.

Le Trésor américain a identifié les deux filles de Poutine comme Katerina Tikhonova, «une dirigeante de la tech qui soutient l'industrie de défense russe», et Maria Vorontsova, qui dirige un programme de recherche en génétique financé par l'État russe et «supervisé personnellement par Poutine».

La biographie officielle du président russe, sur le site du Kremlin, précise que Maria est née en 1985 avant le déménagement de sa famille à Dresde, en Allemagne de l'Est, où Vladimir Poutine, alors agent du KGB, avait été envoyé. Sa seconde fille, Katerina, est née l'année suivante dans cette même ville.

La seule photo des deux femmes les montre en petites filles, avec des rubans dans leurs tresses blondes. Vladimir Poutine a révélé que ses filles ont été éduquées en Russie, parlent plusieurs langues européennes et vivent toujours dans le pays, à l'heure actuelle.

