DIRECT - Guerre en Ukraine : au moins 39 morts dont 4 enfants après des tirs de roquettes à la gare de Kramatorsk, lieu d'évacuation de civils

Alors que les forces russes sont accusées de crimes de guerre dans la banlieue de Kiev, Joe Biden, président des États-Unis a condamné mercredi l'État russe et a annoncé de nouvelles sanctions. Suivez les dernières informations en direct.

13h33

La Slovaquie fournit à l'Ukraine le système de défense anti-aérien S-300.

13h13

Le bilan est revu à la hausse dans l'attaque de la gare de Kramatorsk. On dénombre désormais 39 morts, dont 4 enfants.

12h02

L'armée russe a démenti vendredi tout tir de missile sur la gare de Kramatorsk, dans l'est de l'Ukraine, dénonçant une "provocation" des forces de Kiev, alors que cette frappe a fait au moins 35 morts.

"Toutes les déclarations des représentants du régime nationaliste de Kiev sur le fait que la Russie a mené une attaque de missile contre la gare ferroviaire de Kramatorsk sont une provocation et ne correspondent pas à la vérité", a dit le ministère de la Défense, affirmant même que seules "les forces armées ukrainiennes" utilisent ce type de missile "Totchka-U".

11H34

Le Royaume-Uni a sanctionné vendredi les deux filles du président russe Vladimir Poutine et celle du chef de la diplomatie Sergueï Lavrov en raison de l'invasion de l'Ukraine, disant vouloir s'en prendre au "train de vie fasteux du cercle rapproché du Kremlin".

Katerina Tikhonova et Maria Vorontsova, filles de Vladimir Poutine avec son ex-femme Lioudmila, ainsi que Ekaterina Vinokourova, fille de M. Lavrov, sont désormais interdites d'entrée sur le territoire britannique, où tout éventuel actif sera gelé, a indiqué dans un communiqué la diplomatie britannique, qui prend ainsi la suite de Washington et Bruxelles.

10h37

Au moins 30 personnes ont été tuées après que deux roquettes se sont abattues sur la gare de Kramatorsk, dans l'Est de l'Ukraine, par laquelle des milliers de personnes sont évacuées depuis plusieurs jours vers le reste du pays. Plus de 100 blessés ont été recensés.

Un journaliste de l'AFP a vu les corps dans des sacs mortuaires d'au moins 20 personnes. Présent sur place plus tôt, il avait constaté que des centaines de personnes espéraient encore y trouver un train pour quitter la ville, sous menace d'une offensive russe majeure. "Deux roquettes sont tombées sur la gare de Kramatorsk", avait précisé la compagnie ferroviaire ukrainienne.

10h01

Les prix mondiaux des denrées alimentaires ont atteint en mars leurs "plus hauts niveaux jamais enregistrés", à cause de la guerre en Ukraine qui "provoque des chocs" sur les marchés des céréales et des huiles végétales, a annoncé vendredi l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).

L'indice FAO des prix alimentaires, qui suit la variation mensuelle des cours internationaux d'un panier de produits alimentaires de base, avait déjà battu au mois de février son record depuis sa création en 1990, et enregistre en mars une nouvelle hausse de 12,6% d'un mois sur l'autre, indique l'organisation dans un communiqué.

8h59

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell ont annoncé vendredi être en route pour Kiev, signe de soutien à l'Ukraine face à l'invasion russe. "Hâte d'être à Kiev", a écrit sur Twitter Ursula von der Leyen, accompagnant son message d'une photo d'elle avec M. Borrell et le Premier ministre slovaque, sur le quai d'une gare à côté d'un train aux couleurs de l'Ukraine.

"Je vais à Kiev", a de son côté indiqué le chef de la diplomatie européenne avec une photo le montrant marchant aux côtés de Mme Von der Leyen et d'autres. La dirigeante européenne avait annoncé ce voyage jeudi en signe de "soutien indéfectible" à l'Ukraine, qui fait face à une invasion militaire de la Russie lancée le 24 février. Il intervient au lendemain de l'adoption par l'UE d'une nouvelle salve de sanctions contre la Russie, avec un embargo sur le charbon russe et la fermeture des ports européens aux navires russes. L'UE a également proposé d'augmenter de 500 millions d'euros le financement pour fournir des armes à l'Ukraine, qui serait porté à un total d'1,5 milliard depuis le début de l'invasion.

7h05

Les autorités ukrainiennes s'efforcent d'évacuer les civils des régions de l'Est, menacées par une offensive russe, le président Volodymyr Zelensky affirmant que les destructions à Borodianka, près de Kiev, sont pires encore que celles constatées récemment à Bouthca, toujours près de la capitale, après le départ des forces russes.

Alors que la Russie multiplie ses attaques dans le sud et l'est, Kiev -- où sont attendus vendredi la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le chef de la diplomatie de l'UE Josep Borrell --, constate la véritable étendue des dégâts dans des régions désormais abandonnées par les forces de Moscou.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a estimé que les destructions à Borodianka, près de Kiev, étaient pires par rapport à Boutcha, où les images de cadavres dans les rues ont suscité une indignation internationale. Vingt-six corps ont été extraits par les secouristes ukrainiens des décombres de deux immeubles d'habitation à Borodianka, au nord-ouest de Kiev, a annoncé jeudi sur Facebook la procureure générale d'Ukraine Iryna Venediktova.