Guerre en Ukraine : pourquoi le 9 mai est une date butoir pour Vladimir Poutine

Le compte à rebours est lancé. Vladimir Poutine serait à la recherche d’une «victoire» le 9 mai prochain, une date particulièrement importante et symbolique pour la Russie.

«Le 9 mai est une fête nationale, un rendez-vous militaire important et il est à peu près sûr que, pour le président Poutine, ce doit être un jour de victoire», a affirmé le président de la République Emmanuel Macron. En effet, la date concorde avec la «fête de la victoire de la guerre patriotique».

Et pour cause, le 9 mai commémore en Russie l’anniversaire de la capitulation de l’Allemagne nazie, en 1945. Au cours de cette journée nationaliste, les Russes paradent en arborant le ruban de Saint-Georges, emblème symbole de la valeur militaire. Après un discours du maître du Kremlin, des milliers de soldats et d’engins militaires prennent à leur tour part au défilé.

Alors que Vladimir Poutine avait affirmé vouloir «dénazifier» l’Ukraine, l’évènement aura cette année une symbolique particulière.

Une nouvelle offensive

D’après Emmanuel Macron, les combats risquent de s’intensifier car les forces militaires russes «vont concentrer leurs efforts dans le Donbass». Le président français a également affirmé craindre «des scènes très difficiles dans les prochaines semaines». Il semble en effet impossible pour Vladimir Poutine de se présenter devant la population russe sans un bilan positif de son offensive contre l’Ukraine.

Toutefois, selon Jean-François Fayet, historien des mondes russes et soviétiques, «il n’y aura pas de surprise».

«Poutine va parler de victoire. C’est là tout l’intérêt des commémorations : établir un lien symbolique entre un événement passé et le présent. Mais le moment sera intéressant parce qu’il intervient dans un contexte de relative incertitude sur l’évolution de la guerre», a expliqué le chercheur dans les colonnes de Libération.