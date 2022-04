DIRECT - Guerre en Ukraine : dix civils tués et 11 blessés dans des frappes samedi dans l'est

Alors que l'Ukraine entre ce dimanche 10 avril dans son 46e jour de combats, le Premier ministre britannique Boris Johnson était ce samedi en visite surprise dans le pays où il a rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Suivez les dernières informations en direct.

21h18

Dix civils ont été tués et au moins 11 blessés dans des frappes samedi autour et au sud-est de Kharkiv, dans l'est de l'Ukraine, a annoncé dimanche dans la soirée le gouverneur de la région.

«Pendant la journée, les occupants ont bombardé des infrastructures civiles à Balakliïa, Pesotchine, Zolotchiv et Dergatchi. A l'heure actuelle, nous avons connaissance de dix personnes tuées, dont un enfant, et de 11 blessés», a indiqué sur Telegram Oleg Synegoubov.

M. Synegoubov n'a pas donné plus de détails sur ces «lourds bombardements» de l'armée russe.

Deuxième ville d'Ukraine comptant près de 1,5 million d'habitants avant la guerre, Kharkiv est située à une quarantaine de kilomètres de la frontière russe.

Elle a été le théâtre d'intenses combats entre les armées ukrainienne et russe depuis le début de l'invasion le 24 février, sans pour autant tomber aux mains des forces de Moscou.

Les troupes russes se sont retirées ces derniers jours de la région de Kharkiv pour se replier vers l'est et le sud de l'Ukraine.

18h18

Le chancelier autrichien Karl Nehammer va devenir lundi le premier dirigeant européen à rencontrer le président Vladimir Poutine à Moscou depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine le 24 février, a annoncé la chancellerie à l'AFP dimanche.

«Il y va en ayant informé Berlin, Bruxelles et le président ukrainien Volodymyr Zelensky» pour encourager le dialogue, a précisé un porte-parole du chancelier qui était samedi en Ukraine.

15h54

Plus de 1.200 corps ont été découverts à ce jour dans la région de Kiev, en partie occupée pendant plusieurs semaines par les forces russes, a annoncé dimanche la procureure générale d'Ukraine Iryna Venediktova sur la chaîne britannique Sky News.

«A ce jour, nous avons 1.222 personnes tuées seulement pour la région de Kiev», a déclaré Iryna Venediktova qui s'exprimait en anglais dans cette interview où elle a également fait état de 5.600 enquêtes ouvertes pour crimes de guerre présumés depuis le début de l'invasion russe le 24 février.

Elle n'a pas précisé dimanche si les corps découverts étaient exclusivement ceux de civils. Il y a une semaine, Mme Venediktova avait fait état de 410 civils morts retrouvés dans les territoires libérés de la région de Kiev.

14h28

Plus de 4,5 millions de réfugiés ukrainiens ont fui leur pays depuis l'invasion ordonnée par le président russe Vladimir Poutine le 24 février, selon les chiffres du Haut commissariat aux réfugiés (HCR).

Le HCR recensait exactement 4.503.954 réfugiés ukrainiens dimanche. Ce sont 62.291 de plus que lors du précédent pointage samedi. L'Europe n'a pas connu un tel flot de réfugiés depuis la Deuxième guerre mondiale. Quelque 90% de ceux qui ont fui l'Ukraine sont des femmes et des enfants, les autorités ukrainiennes n'autorisant pas le départ des hommes en âge de porter les armes.

Selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) de l'ONU, environ 210.000 non-Ukrainiens ont aussi fui le pays, rencontrant parfois des difficultés à rentrer dans leur pays d'origine. L'ONU estime aussi à 7,1 millions le nombre de déplacés à l'intérieur du pays, selon les chiffres de l'OIM publiés le 5 avril.

Au total, ce sont donc plus de 11 millions de personnes, soit plus d'un quart de la population, qui ont dû quitter leur foyer soit en traversant la frontière pour gagner les pays limitrophes, soit en trouvant refuge ailleurs en Ukraine.

15h23

L'aéroport de Dnipro, grande ville de l'est de l'Ukraine, a été de nouveau bombardé dimanche par les Russes et "complètement détruit", a annoncé le gouverneur régional.

"Nouvelle attaque contre l'aéroport de Dnipro. Il n'en reste plus rien. L'aéroport lui-même et les infrastructures à proximité ont été détruits. Et les missiles continuent de voler", a écrit sur Telegram Valentin Reznitchenko, le gouverneur régional. "On est en train de déterminer le nombre de victimes".

13h47

Deux corps ont été découverts dimanche dans une bouche d'égout d'une station-service sur une autoroute à l'extérieur de Kiev, près de la localité de Bouzova qui a été sous occupation russe, a constaté un journaliste de l'AFP. L'AFP a vu des policiers et des militaires sur le site, utilisant un camion-citerne pour aspirer l'eau de l'intérieur.

Les victimes semblaient être habillées en civils, mais selon les habitants elles pouvaient faire partie de la défense territoriale. Une femme s'est approchée de la scène du crime, a regardé à l'intérieur avant de s'effondrer ayant reconnu le corps aux chaussures: "Mon fils, mon fils", a-t-elle crié.

La police a isolé la scène avec des bandes et attendait les démineurs avant de récupérer les corps. Des traces de chars sont visibles sur la route et il y a deux chars détruits près de la station-service.

11h18

Les ministres des Affaires étrangères de l'UE vont discuter lundi à Luxembourg d'un 6e paquet de sanctions contre Moscou, mais l'arrêt des achats de pétrole et de gaz pour cesser de financer l'effort de guerre russe divise les 27. "Nous venons d'imposer de lourdes sanctions à la Russie et nous sommes en train de préparer une sixième vague", a annoncé vendredi la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, lors de sa visite à Kiev avec le chef de la diplomatie Josep Borrell.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky ne cesse de demander à tous ses interlocuteurs européens "l'adoption de sanctions puissantes". Il réclame un arrêt des achats de pétrole et de gaz et la fourniture d'armes lourdes pour résister à l'offensive annoncée dans la région du Donbass (est).

10h47

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a confié dans une vidéo diffusée dimanche, au lendemain de sa visite surprise à Kiev, avoir voyagé à bord d'un train depuis la Pologne pour se rendre dans la capitale ukrainienne, rendant hommage aux "gens de fer". "Bonjour, je suis Boris Johnson, Premier ministre du Royaume-Uni, je voyage à bord d'un train fantastique des chemins de fer ukrainiens depuis la Pologne vers Kiev", annonce-t-il dans la vidéo, où il apparaît debout à bord d'un train, vêtu d'une chemise blanche et un pull bleu marine.

"On vous appelle ici +les gens de fer+. C'est lié à votre métier, mais cela reflète votre mentalité, une vraie mentalité dont les Ukrainiens font preuve en résistant à l'affreuse agression russe", a-t-il poursuivi.

Il a également présenté ses condoléances aux cheminots, victimes de la frappe d'un missile vendredi contre une gare à Kramatorsk, dans l'est de l'Ukraine, qui a fait au total 52 morts dont cinq enfants, qui se préparaient à fuir.

07h00

Sept missiles se sont abattus dans la nuit de samedi à dimanche sur la région de Mykolayiv, à une centaine de kilomètres au nord-est d'Odessa, troisième ville du pays et grand port stratégique sur la mer Noire, selon le commandement militaire local. Menacée à son tour de frappes, Odessa, a décrété un couvre-feu de samedi soir à lundi matin.

06h50

« L'Ukraine est prête pour les grandes batailles. L'Ukraine doit les gagner, y compris dans le Donbass », région de l'est du pays, a affirmé le conseiller présidentiel ukrainien Mykhaïlo Podoliak, cité par l'agence de presse Interfax-Ukraine. « En quand ça arrivera, l'Ukraine aura une position plus forte dans les négociations, ce qui lui permettra de dicter certaines conditions », a-t-il ajouté.

06h45

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a effectué une visite surprise à Kiev samedi et promis des blindés à l'Ukraine. Il a rendu hommage à l'armée ukrainienne pour "le plus grand fait d'armes du 21e siècle" qui a permis de défendre Kiev et de mettre en échec "les desseins monstrueux de Poutine", selon un communiqué de Downing Street.

Le président russe Vladimir Poutine "a subi un revers. (...) Il va intensifier la pression maintenant dans le Donbass et l'Est", a mis en garde M. Johnson.