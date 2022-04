DIRECT - Guerre en Ukraine : la croissance du commerce mondial pourrait être divisée par deux, selon l'OMC

Au 47e jour de l'invasion de l'Ukraine, l'Union européenne se préparer à adopter de nouvelles sanctions contre la Russie. Sur le terrain, Kiev se prépare à une offensive massive dans l'est du pays. Suivez les dernières informations en direct.

19h02

Les forces russes se renforcent autour du Donbass, et notamment près de la ville stratégique d'Izioum, mais n'ont pas encore entamé leur offensive pour prendre le contrôle total de cette région de l'est de l'Ukraine, a indiqué lundi un haut responsable du Pentagone.

"Nous avons constaté des efforts des Russes pour se réapprovisionner et se renforcer dans le Donbass", a déclaré à la presse ce responsable ayant requis l'anonymat, mentionnant notamment une colonne de chars au nord d'Izioum.

Le Pentagone estime que cette colonne de chars comprend des éléments de commandement et de contrôle, un bataillon de soutien de maintenance d'hélicoptères et un bataillon de logistique pour l'infanterie, a-t-il précisé à la presse.

18h33

La guerre en Ukraine pourrait faire plier de moitié la croissance du commerce mondial, selon une analyse du Secrétariat de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) publiée lundi.

Selon cette analyse, la crise devrait ramener la croissance du PIB mondial à un niveau compris entre 3,1 et 3,7% cette année, tandis que la croissance du commerce mondial devrait s'établir à un taux compris entre 2,4% et 3%. En octobre, l'OMC tablait sur une hausse de 4,7%.

17h23

Le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell a accusé lundi la Russie de "provoquer la faim dans le monde" avec la guerre en Ukraine, en détruisant les stocks de blé et en empêchant de l'exporter à l'étranger.

"Ils provoquent la pénurie. Ils bombardent des villes ukrainiennes et provoquent la faim dans le monde", a déclaré le responsable espagnol à l'issue d'une réunion des ministres européens des Affaires étrangères à Luxembourg.

16h37

Le chef des séparatistes prorusses de Donetsk a affirmé lundi que ses forces avaient conquis entièrement la zone portuaire de la ville stratégique de Marioupol, dans le sud-est de l'Ukraine, assiégée depuis plus d'un mois.

"Concernant le port de Marioupol, il est déjà sous notre contrôle", a déclaré Denis Pouchiline, cité par les agences de presse russes. Le représentant de l'armée séparatiste, Edouard Bassourine, a lui affirmé que les derniers défenseurs ukrainiens se concentraient désormais dans les immenses usines "Azovstal" et "Azovmach".

15h51

La rencontre entre le président russe Vladimir Poutine et le chancelier autrichien Karl Nehammer, premier dirigeant européen reçu au Kremlin depuis le début de l'intervention en Ukraine, a commencé, a indiqué lundi un porte-parole de la chancellerie à l'AFP.

"Ils sont ensemble actuellement dans la résidence de M. Poutine" à Moscou, a-t-il précisé, alors que M. Nehammer tente d'obtenir des corridors humanitaires.

15h23

La Croatie a annoncé lundi l'expulsion de 24 diplomates et personnels de l'ambassade de Russie en raison de la guerre menée par le Kremlin en Ukraine, emboîtant le pas aux nombreux pays à avoir pris des mesures similaires.

Le ministère croate des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur de Russie à Zagreb pour lui faire part de "sa condamnation la plus ferme de l'agression brutale de l'Ukraine et des nombreux crimes" qui y sont commis.

Zagreb a demandé l'expulsion de 18 diplomates et six membres du personnel de la représentation russe, a précisé le ministère dans un communiqué. Le texte ne fournit pas d'autres précisions, se bornant à dire que l'ambassade russe à Zagreb aurait désormais la même taille que l'ambassade de Croatie à Moscou.

14h45

L'armée ukrainienne a dit lundi s'attendre à une offensive russe "très prochainement" dans l'est, devenu la cible prioritaire du Kremlin, après le retrait des troupes russes des régions du nord du pays et des alentour de Kiev.

"Selon nos informations, l'ennemi a presque terminé sa préparation pour un assaut sur l'est. L'attaque aura lieu très prochainement", a averti lors d'une conférence de presse le porte-parole du ministère ukrainien de la Défense, Oleksandre Motouzianik.

13h11

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré lundi qu'il pensait que des "dizaines de milliers" de personnes avaient été tuées dans la ville de Marioupol assiégée par l'armée russe, et demandé à la Corée du Sud une assistance militaire. S'adressant à l'Assemblée nationale de Corée du Sud par visioconférence, M. Zelensky a affirmé que la Russie avait "complètement détruit" ce port situé dans le sud-est de l'Ukraine.

"C'était une ville d'un demi-million d'habitants. Les occupants l'ont assiégée et n'ont même pas permis d'y acheminer l'eau et les vivres. Les Russes ont complètement détruit Marioupol et l'ont réduite en cendres. Au moins des dizaines de milliers de citoyens de Marioupol ont dû être tués", a-t-il déclaré. Le président ukrainien a accusé la Russie de vouloir faire de Marioupol "un exemple", appelant la Corée du Sud à aider son pays à combattre l'invasion russe en lui fournissant des équipements militaires, "des avions aux tanks".

12h28

L'armée ukrainienne a dit lundi se préparer à "une ultime bataille" dans le port dévasté de Marioupol, dans le sud-est du pays, assiégé par l'armée russe depuis plus de 40 jours. "Aujourd'hui sera probablement l'ultime bataille car nos munitions s'épuisent. (...) Ce sera la mort pour certains d'entre nous et la captivité pour les autres", a écrit sur Facebook la 36e brigade de la marine nationale, qui fait partie des forces armées ukrainiennes.

11h47

Des gendarmes français sont arrivés à Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine, pour assister leurs homologues ukrainiens "dans les investigations des crimes de guerre commis autour de Kiev", a annoncé lundi l'ambassadeur de la France en Ukraine. Il s'agit de la "première" unité étrangère "à apporter une telle aide", a affirmé sur Twitter Etienne de Poncins.

09h27

La banque française Société Générale, qui poursuivait ses activités en Russie depuis le début de l'invasion de l'Ukraine le 24 février, a annoncé lundi y mettre fin via la cession prévue de la totalité de sa participation dans Rosbank. Très impliquée en Russie, Société Générale était exposée à hauteur de 18,6 milliards d'euros, dont 15,4 milliards pour Rosbank.

06h00

Le chancelier autrichien Karl Nehammer va devenir le premier dirigeant européen à se rendre à Moscou depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, une "mission à risque" alors que Kiev se prépare à une offensive russe massive dans l'est.

00h36

L'Ukraine a annoncé que plus de 1.200 corps avaient été découverts à ce jour dans la région de Kiev, lieu d'atrocités commises lors de l'occupation russe le mois dernier, alors que les bombardements continuaient sur le pays qui se prépare à subir une offensive massive dans l'est, fui par ses habitants.