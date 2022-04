DIRECT - Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky affirme que les troupes russes ont «commencé la bataille pour le Donbass»

Les militaires ukrainiens assiégés à Marioupol semblaient dimanche avoir ignoré l'ultimatum de la Russie, qui leur a demandé de déposer les armes et d'évacuer ce port stratégique du sud-est de l'Ukraine. Suivez toutes les dernières informations en direct.

22h30

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé lundi le début de l'offensive russe contre l'est de l'Ukraine, dont une partie est aux mains des séparatistes prorusses et où les combats meurtriers se sont intensifiés. "Nous pouvons maintenant affirmer que les troupes russes ont commencé la bataille pour le Donbass, pour laquelle ils se préparent depuis longtemps.

Une très grande partie de l'ensemble de l'armée russe est désormais consacrée à cette offensive", a-t-il déclaré dans un discours retransmis sur Telegram. "Peu importe combien de soldats russes sont amenés jusqu'ici, nous combattrons. Nous nous défendrons", a-t-il clamé. Peu avant, le gouverneur ukrainien de la région de Lougansk, Serguiï Gaïdaï avait annoncé lui aussi le début de l'offensive des troupes russes contre l'est de l'Ukraine.

"C'est l'enfer. L'offensive a commencé, celle dont on parle depuis des semaines", a-t-il déclaré sur Facebook. "Il y a des combats à Roubijné et Popasna, des combats incessants dans d'autres villes pacifiques". Au moins huit civils ont été tués lundi par des tirs et frappes russes, selon les autorités régionales. Quatre personnes ont péri à Kreminna, une petite ville de la région de Lougansk tombée aux mains des Russes lundi, a dit M. Gaïdaï sur Telegram.

21h50

L'offensive des troupes russes contre l'est de l'Ukraine "a commencé", a affirmé lundi le gouverneur ukrainien de la région de Lougansk, Serguiï Gaïdaï. "C'est l'enfer. L'offensive a commencé, celle dont on parle depuis des semaines", a-t-il déclaré sur Facebook.

"Il y a des combats à Roubijné et Popasna, des combats incessants dans d'autres villes pacifiques", a-t-il affirmé, peu après avoir annoncé sur Telegram la mort de quatre civils à Kreminna, une ville prise lundi par les Russes.

21h06

Des bombardements russes sur Kharkiv, grande ville du nord-est de l'Ukraine, ont fait au moins trois morts lundi, ont annoncé les autorités locales, au lendemain de frappes ayant déjà fait six morts. Selon le Parquet régional, un obus tombé en fin de matinée sur un terrain de jeu pour enfants dans une zone résidentielle a provoqué la mort d'un homme et d'une femme et endommagé des immeubles. Le directeur d'un centre d'aide médicale d'urgence, Viktor Zabachta, a de son côté indiqué à l'agence Interfax-Ukraine qu'une frappe sur un centre de distribution d'aide humanitaire lundi avait fait un mort et six blessés.

En soirée, le gouverneur régional Oleg Sinegoubov a confirmé sur Telegram la mort de trois personnes lors de ces frappes. Le nombre de blessés est désormais de 15, dont un adolescent de 14 ans, selon lui. Des journalistes de l'AFP à Kharkiv ont entendu une série d'explosions nourries dans la matinée. Des bombardements dimanche sur cette ville avaient déjà fait six morts et 24 blessés, selon le dernier bilan fourni par le bureau du gouverneur. Trois autres personnes sont mortes dans des bombardements dans la région. Deuxième ville d'Ukraine avec près de 1,5 million d'habitants avant la guerre, Kharkiv a été la cible de violents combats pendant plusieurs jours au début de l'offensive mais est toujours restée sous le contrôle des forces ukrainiennes.

19h18

La Russie affirme avoir détruit un important dépôt d'armes étrangères près de Lviv.

18h48

L'Union européenne a condamné lundi les frappes de missiles et les bombardements aveugles et illégaux contre des civils menés par la Russie en Ukraine et a dénoncé des crimes de guerre.

"L'UE condamne la poursuite des bombardements aveugles et illégaux de civils et d'infrastructures civiles par les forces armées russes (...) Il ne peut y avoir d'impunité pour les crimes de guerre", a affirmé le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell dans une déclaration publiée à Bruxelles après les frappes contre la ville de Lviv, dans l'Ouest du pays.

18h00

Washington et ses alliés veulent accroître la pression économique sur la Russie, d'après le Trésor américain.

17h06

Le président russe a décerné lundi un titre honorifique au titre de "l'héroïsme" à la 64e brigade de fusiliers motorisés, que l'Ukraine a accusé d'avoir participé aux exactions commises à Boutcha, près de Kiev.

Vladimir Poutine a signé, selon le Kremlin, un décret accordant le "titre honorifique de +Garde+" à cette brigade du fait de l'"héroïsme et de la ténacité, la détermination et le courage" de ses hommes.

15h40

L'Ukrainien Viktor Medvedtchouk, un proche de Vladimir Poutine qui demande dans une vidéo diffusée lundi par l'Ukraine à être échangé contre les soldats et civils de la ville assiégée de Marioupol, est l'homme du président russe dans ce pays où il a défendu ses intérêts depuis plus de 20 ans.

"Je veux m'adresser au président russe Vladimir Poutine et au président ukrainien Volodymyr Zelensky avec la demande de m'échanger par la partie ukrainienne contre les défenseurs de Marioupol et ses habitants", a déclaré le député et homme d'affaires ukrainien Viktor Medvedtchouk dans cette courte vidéo.

Arrêté par les services spéciaux du pays alors qu'il était en fuite depuis l'invasion russe, le député et homme d'affaires ukrainien de 67 ans est habillé de noir et assis à une table dans cette vidéo non datée. Sur une photo de lui publiée dans la soirée du 12 avril par le président Zelensky, ce multi-millionnaire, jadis un des hommes les plus influents du pays, ne semble plus que l'ombre de lui-même.

14h09

Plus de 4,9 millions d'Ukrainiens ont fui leur pays 54 jours après l'invasion ordonnée par le président russe Vladimir Poutine le 24 février, selon les chiffres publiés par le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés.

Le HCR recensait ce lundi exactement 4.934.415 réfugiés ukrainiens, soit 65.396 de plus que lors du précédent pointage dimanche.

13h42

Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement et soutien d'Emmanuel Macron a jugé que "les atrocités" commises en Ukraine par l'armée russe en Ukraine étaient "un point de détail" pour Marine Le Pen, une allusion à des déclarations provocatrices de son père sur la Seconde guerre mondiale.

12h57

La télévision publique russe a diffusé lundi des appels de deux prisonniers, identifiés comme des ressortissants Britanniques, Shaun Pinner et Aiden Aslin, capturés lors de combats en Ukraine, demandant au Premier ministre Boris Johnson de négocier leur libération.

Les deux hommes, qui apparaissent les traits tirés, demandent à être échangés contre Viktor Medvedtchouk, un riche homme d'affaire ukrainien proche de Vladimir Poutine arrêté en Ukraine. Ils ne précisent pas qui les détient actuellement, les forces russes ou alors leurs alliés séparatistes du Donetsk, dans l'est de l'Ukraine.

12h38

Les services de sécurité ukrainiens (SBU) ont publié lundi une vidéo du député et homme d'affaire ukrainien Viktor Medvedtchouk, proche de Vladimir Poutine et récemment arrêté, demandant à être échangé contre les soldats et civils de la ville assiégée de Marioupol.

"Je veux m'adresser au président russe Vladimir Poutine et au président ukrainien Volodymyr Zelensky avec la demande de m'échanger par la partie ukrainienne contre les défenseurs de Marioupol et ses habitants", a déclaré M. Medvedtchouk dans cette courte vidéo non datée, où il est habillé de noir et assis à une table.

12h24

On dénombre désormais au moins 7 morts à Lviv, visée par 5 frappes de missiles.

11h27

L'Espagne va rouvrir "dans quelques jours" son ambassade à Kiev qu'elle avait fermée suite à l'invasion russe en Ukraine, a annoncé lundi le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez.

"Dans quelques jours, nous allons rouvrir l'ambassade d'Espagne à Kiev, comme nouvelle preuve de l'engagement du gouvernement espagnol, de la société espagnole, aux côtés du peuple ukrainien", a déclaré M. Sanchez dans un entretien à la chaîne Antena 3.

L'ambassadrice d'Espagne et le personnel diplomatique de l'ambassade avaient été évacués de la capitale ukrainienne vers la Pologne au lendemain du début de l'offensive russe, le 24 février.

9h29

A Lviv, on dénombre au moins 6 morts et 8 blessés après les 5 frappes de missiles qui ont frappé Lviv.

8h34

Cinq "puissantes" frappes de missiles russes ont touché lundi matin Lviv, grande ville de l'ouest de l'Ukraine d'ordinaire relativement épargnée par les combats, ont annoncé son maire et un conseiller de la présidence.

Un habitant du sud-ouest de Lviv a dit à l'AFP avoir vu des d'épais panaches de fumée grise s'élever dans le ciel derrière des immeubles d'habitation. Le maire de la ville, Andriï Sadovy, a indiqué sur Telegram que les secours se rendaient sur place.

7h23

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé dimanche la Russie de vouloir "détruire" toute la région orientale du Donbass, promettant que tout serait fait pour la défendre, à commencer par le port stratégique de Marioupol où les militaires encerclés sont appelés à combattre "jusqu'au bout".

"Les soldats russes se préparent à une offensive dans l'est de notre pays dans un avenir proche. Ils veulent littéralement achever et détruire le Donbass", a martelé M. Zelensky dans un message-vidéo.

"Tout comme les militaires russes détruisent Marioupol, ils veulent anéantir d'autres villes et d'autres communautés dans les régions de Donetsk et de Lougansk", a-t-il poursuivi, avant de lancer : "nous faisons tout pour assurer la défense".