DIRECT - Guerre en Ukraine : Kiev annonce l’accord d’un couloir d’évacuation de civils depuis Marioupol

La Russie poursuit ce mercredi 20 avril son offensive dans l'Est de l'Ukraine. La situation est actuellement critique dans la ville de Marioupol et les derniers soldats ukrainiens retranchés ont lancé un appel désespéré à la communauté internationnale pour être secourus. Suivez toutes les dernières informations en direct.

8h09

Accord sur un couloir d'évacuation de civils depuis Marioupol, selon Kiev

6h45

Les ministres des Finances et les banquiers centraux du G20 se réunissent mercredi dans l'ombre de la guerre en Ukraine, qui risque de paralyser les discussions et compromettre tout progrès sur la mise en oeuvre du cadre commun pour restructurer la dette des pays les plus pauvres.

C'est la première fois que les grands argentiers du G20 se retrouvent depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février.

Ils s'étaient quittés à Djakarta, en Indonésie, le 18 février, quelques jours avant le déclenchement de l'offensive russe, en promettant de se coordonner pour une reprise mondiale "plus forte".

1h00

Les Etats-Unis s'apprêtent à approuver un nouveau paquet d'aide militaire à l'Ukraine s'élevant à 800 millions de dollars, moins d'une semaine après une précédente annonce d'une tranche du même montant, ont rapporté mardi plusieurs médias américains.

Les détails de ce nouveau paquet sont toujours en cours d'élaboration, selon la chaîne CNN, qui cite trois haut responsables de l'administration Biden.

Selon NBC News, cette nouvelle tranche devrait inclure plus d'artillerie et des dizaines de milliers d'obus pour Kiev dans sa guerre face à la Russie, au moment où l'Ukraine fait face à une série de frappes russes dans l'est du pays.