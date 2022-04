L'Ukraine «peut gagner» la guerre : les dirigeants américains à Kiev pour la première fois depuis l'invasion russe

Pour la première fois depuis l'invasion russe, les responsables américains se sont rendus en Ukraine, ce dimanche 24 avril. Deux mois jour pour jour après le début du conflit, le secrétaire d'Etat américain Anthony Blinken et le chef du Pentagone, Lloyd Austin, ont rencontré Volodymyr Zelensky à Kiev.

Les deux ministres avaient choisi une date symbolique pour montrer leur soutien au président ukrainien, puisque l'Ukraine fêtait la Pâques orthodoxe ce dimanche.

Au cours de leur déplacement, ils ont annoncé le retour progressif d'une présence diplomatique américaine en Ukraine, avec la nomination dans les prochains jours d'une nouvelle ambassadrice des Etats-Unis.

Fournir les «bons équipements»

D'après Anthony Blinken, il s'agira de Bridget Brink, actuellement ambassadrice en Slovaquie. Depuis 2019, le poste en Ukraine était occupé par des chargés d'affaire. Sur ce point, les Etats-Unis se sont montrés beaucoup plus prudents que plusieurs pays européens, qui ont déjà rouvert leur ambassade à Kiev.

Les responsables américains ont également promis une aide militaire supplémentaire, directes et indirecte, de 713 millions de dollars (664 millions d'euros au taux du jour, NDLR). Au retour de ce voyage à Kiev, Lloyd Austin a en effet affirmé que l'Ukraine «peut gagner» la guerre, à condition de disposer des «bons équipements» et du «bon soutien». «La première chose pour gagner, c'est de croire qu'on le peut. Et ils sont convaincus qu'ils peuvent gagner», a souligné le ministre américain de la Défense.

Voilà pourquoi les Etats-Unis ont décidé de donner un coup d'accélérateur aux livraisons d'équipements militaires à l'Ukraine, fournissant désormais des armes lourdes.

L'objectif est clair : «Nous voulons voir la Russie affaiblie à un degré tel qu'elle ne puisse pas faire le même genre de choses que l'invasion de l'Ukraine», a expliqué Lloyd Austin. Selon lui, le pays de Vladimir Poutine «a déjà perdu beaucoup de capacités militaires et beaucoup de troupes». Les Etats-Unis veulent donc l'empêcher de «rapidement reconstituer ces capacités».