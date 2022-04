Climat : 34 pays dans le monde ont encore des projets de nouvelles centrales à charbon

Extrêmement polluant, le charbon reste l’une des principales sources d’énergie dans le monde, et ce malgré les alertes de tous les organismes de protection de l’environnement. 34 pays ont encore des projets de construction de nouvelles centrales à charbon.

Il existe environ 2.400 centrales en activité dans 79 pays à travers le monde, selon le dernier rapport du Global Energy Monitor, groupe de réflexion basé à San Francisco, aux États-Unis, pour un total de près de 2.100 gigawatts (GW) de capacité de production. Cette dernière devrait par ailleurs encore augmenter de 457 GW via les nouveaux projets de centrales à charbon.

Le rapport souligne néanmoins la tendance à la baisse de la capacité mondiale de production de ces centrales, qui a diminué de 13% en 2021. Si 34 pays envisagent encore de construire de nouvelles centrales à charbons, ils étaient 41 dans ce cas en janvier 2021.

La Chine multiplie les projets de construction de centrales

En 2021, la flotte de centrales au charbon en opération dans le monde a encore augmenté de 18,2 GW, un rebond lié au Covid, indique le rapport. La Chine «a continué d'être l'exception criante au déclin actuel des centrales en développement», pointent les auteurs.

La République populaire est en effet le principal pays consommateur de charbon de charbon dans le monde, émettant deux fois plus de gaz à effet de serre que les États-Unis, et quatre fois plus que l’Inde. Lors de la COP26 à Glasgow l’année dernière, la Chine s’était engagée à atteindre la neutralité carbone en 2060, et à cesser le financement et la construction de nouvelles centrales à charbon à l’étranger. 65 pays s’étaient également engagés à ne plus construire de centrales à charbon.

Pourtant, à elle seule, la Chine compte début 2022 quasiment autant de projets d'ouvertures (pour un total de 25,2 GW de capacité) que le reste de la planète compte de projets de fermetures (25,6 GW). Le rapport du Global Energy Monitor dénonce donc «la reprise des permis de construire» de centrales au charbon en Chine début 2022, permise par une «réécriture de la politique énergétique du pays».

Les auteurs du rapport s’inquiètent également de savoir si la Chine va continuer ou mettre un terme aux projets de centrales à charbon à l’étranger dont les contrats ont déjà été signés : «A ce jour, il est peu clair de savoir si la Chine coupera le cordon pour les 56 centrales en projet que ses banques publiques et compagnies privées envisagent de financer.»