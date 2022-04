Melissa Lucio : Tout savoir sur l'affaire de cette mère américaine condamnée à mort pour infanticide

Son cas divise les Etats-Unis. L'exécution de Melissa Lucio, une Américano-Mexicaine condamnée à mort pour le meurtre de sa fille de 2 ans, a été suspendue lundi 25 avril, deux jours avant la date fatidique. Les requêtes de ses avocats vont être réexaminées par un tribunal.

«C'est la meilleure nouvelle de tous les temps», a réagi Kim Kardashian sur Twitter.

Best news ever! Melissa Lucio has been on death row for over 14 years for her daughter’s death that was a tragic accident. She is getting a hearing on her claims for her case & has been granted a stay of execution by the Texas Court of Criminal Appeals. https://t.co/NuCv4vOgJl

— Kim Kardashian (@KimKardashian) April 26, 2022