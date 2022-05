DIRECT - Guerre en Ukraine : Washington accuse la Russie de vouloir «annexer» deux territoires séparatistes prorusses

Huit civils ont été tués, dimanche 1er mai, dans des bombardements sur les régions de Kharkiv et Donetsk, dont quatre dans la seule ville de Lyman, proche du front et sous la menace directe de l'avancée russe. Suivez les dernières informations en direct.

20h46

Les Etats-Unis ont fait état lundi d'informations "très crédibles" selon lesquelles la Russie entend organiser "mi-mai" des référendums pour "tenter d'annexer" les "républiques" séparatistes prorusses de Donetsk et Lougansk, dans l'est de l'Ukraine.

"Selon les informations les plus récentes, nous pensons que la Russie va tenter d'annexer la république populaire de Donetsk et la république populaire de Lougansk", a déclaré à la presse à Washington l'ambassadeur américain auprès de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, Michael Carpenter.

20h17

Un adolescent de 15 ans a été tué et une mineure blessée dans une frappe russe sur Odessa, ont annoncé lundi les autorités municipales de cette ville portuaire du sud de l'Ukraine.

"Une frappe de missile sur Odessa a endommagé un immeuble dans lequel se trouvaient cinq personnes. Un garçon de 15 ans est mort, un autre enfant mineur a été transporté à l'hôpital", a annoncé le conseil municipal de la ville sur Telegram, sans donner de détails sur le sort des trois autres occupants de l'édifice.

14h53

L'Ukraine est confrontée lundi dans l'est de son territoire à une lente progression des forces russes, en supériorité numérique et mieux dotées en armements lourds, au 68e jour d'une guerre un rien figée sur ses positions. L'armée russe grignote du terrain en cherchant à prendre en étau son adversaire depuis le nord et le sud, afin de compléter son emprise sur le bassin minier du Donbass.

Mais selon l'Institut américain pour l'étude de la guerre (ISW), "les forces russes ont continué de mener des assauts infructueux au sol, le long de la ligne de front Donetsk-Lougansk, et n'ont pas enregistré de gains territoriaux substantiels le 1er mai". Voici un point de la situation, à partir d'informations des journalistes de l'AFP sur place, de déclarations officielles ukrainiennes et russes, de sources occidentales, d'analystes et d'organisations internationales.

14h40

Le retour des diplomates américains à Kiev, la capitale ukrainienne qu'ils avaient quittée mi-février quelques jours avant le début de l'invasion russe, est espéré "d'ici la fin du mois" de mai, a annoncé lundi la chargée d'affaires américaine Kristina Kvien.

"Nous espérons fortement que les conditions nous permettront de revenir à Kiev d'ici la fin du mois", a-t-elle déclaré lors d'une conférence de presse à Lviv, grande ville de l'ouest de l'Ukraine.

14h30

Un consortium en Finlande a annulé lundi son contrat avec le géant russe Rosatom pour construire un réacteur nucléaire dans le nord du pays nordique, invoquant l'impact de la guerre en Ukraine sur la faisabilité du projet. "La guerre en Ukraine a aggravé les risques du projet" situé au bord de la mer Baltique, a justifié le consortium Fennovoima, soulignant que la filiale de Rosatom impliquée dans le projet, RAOS Project, avait "été incapable d'atténuer ces risques".

Déjà fragile depuis sa naissance en 2010 et marqué par d'importants retards de calendrier, ce projet de troisième centrale nucléaire en Finlande était un des plus importants chantiers industriels impliquant un groupe russe dans l'Union européenne. Fennovoima, possédé aux deux tiers par un consortium d'entreprises finlandaises et à 34% par Rosatom, a également invoqué les "importants retards et l'incapacité" de Rosatom "à faire aboutir" le chantier du réacteur Hanhikivi-1.

11h57

L'armée ukrainienne a affirmé lundi avoir détruit deux patrouilleurs russes, près de l'île aux Serpents, en mer Noire, devenue symbole de la résistance ukrainienne depuis le début de l'invasion. Les patrouilleurs russes de classe Raptor font partie des navettes les plus rapides de la marine russe, pouvant atteindre près de 90 km/h à pleine vitesse. Moscou n'a pas confirmé l'information.

09h56

Le Danemark a annoncé lundi la réouverture de son ambassade à Kiev, en signe de soutien à l'Ukraine contre l'invasion russe, lors d'une visite surprise de son ministre des Affaires étrangères Jeppe Kofod. «C'est un symbole très fort du soutien danois à l'Ukraine et au peuple ukrainien que de rouvrir les portes de l'ambassade du Danemark aujourd'hui», a déclaré ce dernier cité dans un communiqué de son ministère.

L'ambassade avait temporairement fermée en raison de la situation sécuritaire et les diplomates qui avaient installé une représentation temporaire à Lviv dans l'ouest, quitté l'Ukraine, avait indiqué Copenhague le 24 février.

09h14

La première dame des Etats-Unis, Jill Biden, va se rendre en Roumanie et en Slovaquie cette semaine pour rencontrer des familles de réfugiés ukrainiens, des travailleurs humanitaires et des militaires américains ainsi que des employés d'ambassade, a annoncé lundi son bureau.

La Roumanie et la Slovaquie ont accueilli des centaines de milliers de réfugiés ukrainiens fuyant l'invasion russe de leur pays. Ce voyage de Mme Biden, prévu du 5 au 9 mai, est la dernière en date des manifestations de soutien des Etats-Unis à l'Ukraine et aux pays qui l'aident.

08h26

Le Premier ministre indien, Narendra Modi, débute lundi une tournée de trois jours en Europe pour renforcer «l'esprit de coopération» de l'Inde avec ses partenaires européens et «échanger» sur l'invasion russe de l'Ukraine que New Delhi s'est refusé à condamner.

06h33

La poursuite des évacuations d'habitants de Marioupol est prévue lundi matin, après une première opération qui a sorti une centaine de civils de l'usine Azovstal, assiégée par les forces russes dans ce port stratégique du sud-est de l'Ukraine.

«Le 2 mai, l'évacuation à Marioupol commence à 7h00 (04h00 GMT). Point de collecte - Centre commercial 'Port City'», a annoncé sur Telegram Pavlo Kirilenko, gouverneur régional de Donetsk, dans la nuit de dimanche à lundi. Cette opération d'évacuation a commencé samedi et a été menée en coordination entre l'Ukraine, la Russie et le Comité international de la Croix-Rouge (CICR).

05h11

La Russie ne cherche pas à terminer la guerre en Ukraine le 9 mai, célébré comme le Jour de la Victoire, a déclaré son ministre des Affaires étrangères, alors que des analystes estimaient une fin possible du conflit à cette date. «Nos militaires n'ajusteront pas artificiellement leurs actions à une date quelconque, y compris le Jour de la Victoire», a déclaré Sergueï Lavrov dans un entretien avec la télévision italienne Mediaset diffusé dimanche, en référence à cette date commémorant le 9 mai 1945 et la reddition des nazis face aux Alliés, dont l'Union soviétique.

«Le rythme de l'opération en Ukraine dépend, avant tout, de la nécessité de minimiser les risques éventuels pour la population civile et les militaires russes», a-t-il ajouté.