DIRECT - Guerre en Ukraine : la Russie annonce un cessez-le-feu dans l'usine Azovstal de Marioupol pour évacuer des civils

Les forces russes ont lancé pour la première fois l'assaut contre l'aciérie d'Azovstal, dernière poche de résistance ukrainienne à Marioupol (sud-est), tout en continuant à pilonner l'est du pays, alors que les Européens préparent ce mercredi un embargo contre le pétrole russe. Suivez les dernières informations en direct.

21H09

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé mercredi le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres à aider à "sauver" les blessés se trouvant sur le site de aciérie d'Azovstal, assiégée et bombardée par les troupes russes.

"La vie des gens qui restent là-bas est en danger (...) Nous demandons votre aide pour les sauver", a indiqué M. Zelensky, cité par son service de presse, lors d'un entretien téléphonique avec M. Guterres. L'ONU a déjà participé dimanche à l'organisation de l'évacuation d'une centaine de civils piégés à Azovstal avec les militaires ukrainiens qui défendent cette dernière poche de résistance dans le port stratégique qui est presque entièrement contrôlé par les forces russes.

20H46

La Russie a annoncé mercredi soir que ses forces allaient cesser le feu sur l'aciérie Azovstal dans le port ukrainien de Marioupol et ouvrir un couloir humanitaire pendant trois jours à partir de jeudi pour évacuer des civils.

"Les forces armées russes vont ouvrir un couloir humanitaire de 08h00 à 18h00 heure de Moscou (de 05h00 à 15h00 GMT) les 5, 6 et 7 mai à partir du site de l'usine métallurgique Azovstal pour évacuer des civils", a déclaré le ministère de la Défense.

17h16

Le président américain Joe Biden a déclaré mercredi qu'il discuterait cette semaine avec les pays du G7 à propos de possibles sanctions "supplémentaires" contre la Russie.

"Nous sommes toujours ouverts à des sanctions supplémentaires", a-t-il déclaré à la Maison Blanche, ajoutant: "Je discuterai avec les membres du G7 cette semaine sur ce que nous ferons et ne ferons pas."

16h53

Les pays membres de l'Union européenne refusant de mettre en place un embargo sur le pétrole russe seront "complices" de crimes de guerre, a affirmé mercredi le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kouleba.

"Si un pays en Europe continue à s'opposer à un embargo sur le pétrole russe, alors il y aura de bonnes raisons de dire que ce pays est complice des crimes commis par la Russie sur le territoire ukrainien", a déclaré M. Kouleba dans une vidéo en direct sur Twitter. La Hongrie avait rejeté plus tôt mercredi une telle proposition de Bruxelles "dans sa forme actuelle".

16h11

La Hongrie a rejeté mercredi la proposition d'un embargo européen progressif sur le pétrole russe "dans sa forme actuelle", jugeant qu'une telle mesure "détruirait complètement la sécurité énergétique" du pays.

Le projet bruxellois "ne peut pas être soutenu dans sa forme actuelle. En toute responsabilité, nous ne pouvons pas voter pour", a déclaré le ministre des Affaires étrangères Peter Szijjarto, dans un message vidéo diffusé sur sa page Facebook.

15h10

De "violents combats" sont en cours sur le site d'Azovstal à Marioupol, a affirmé mercredi le maire Vadim Boïtchenko, quelques instants après que Moscou a assuré ne pas mener d'assaut sur cette immense usine où sont retranchés des combattants ukrainiens. "Malheureusement il y a de violents combats à Azovstal aujourd'hui", a déclaré M. Boïtchenko à la télévision ukrainienne.

"Nous avons perdu le contact avec les gars. Nous ne pouvons pas savoir ce qui s'y passe, s'ils sont en sécurité ou non", a-t-il ajouté. Selon lui, "l'artillerie lourde, les chars (et) l'aviation" sont à l'oeuvre dans cette offensive russe, ainsi que "des navires qui se sont approchés" des côtes, le territoire d'Azovstal se trouvant le long de la mer d'Azov. "Nos gars sont courageux et défendent la forteresse, mais c'est vraiment difficile", a-t-il salué à la télévision ukrainienne, estimant qu'"en ayant retenu l'ennemi" pendant des semaines, les derniers combattants retranchés dans les souterrains de l'immense complexe métallurgique d'Azovstal "avaient permis de gagner du temps".

15h00

Le Royaume-Uni a annoncé mercredi interdire la fourniture à la Russie de services tels que la comptabilité, le conseil ou la communication, en représailles à l'invasion de l'Ukraine. Cette nouvelle salve comprend également des sanctions - gels d'avoirs et interdiction d'entrée sur le territoire - notamment contre des correspondants de guerre russes embarqués avec les forces du Kremlin.

Les nouvelles mesures annoncées mercredi "signifient que les entreprises russes ne peuvent plus bénéficier de la comptabilité, du conseil en management et des services de relations publiques" britanniques, "qui représentent 10% des importations russes dans ces secteurs", a annoncé le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

"Couper l'accès russe aux services britanniques mettra davantage de pression sur le Kremlin et (permettra) au final de s'assurer que (le président russe Vladimir) Poutine échoue", a déclaré la cheffe de la diplomatie britannique Liz Truss. Londres a également annoncé "63 nouvelles sanctions" visant les médias russes, dont Pervyï Kanal, principale télévision publique russe, et le groupe audiovisuel public VGTRK.

14h00

La Commission européenne a proposé mercredi un embargo progressif de l'UE sur le pétrole et les produits pétroliers russes, dans le cadre d'un nouveau paquet de sanctions contre Moscou, au moment où l'armée russe frappait des sites jusque dans l'extrême ouest du pays. L'Union européenne a aussi annoncé qu'elle allait "considérablement accroître" son soutien militaire à la Moldavie, face aux craintes de voir le conflit s'étendre à cette petite ex-république soviétique de 2,5 millions d'habitants, enclavée entre l'Ukraine et la Roumanie.

"Nous renoncerons progressivement aux livraisons russes de pétrole brut dans les six mois et à celles de produits raffinés d'ici à la fin de l'année", a déclaré mercredi à Strasbourg la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen. Cet embargo doit être mis en en place de manière à permettre d'autres voies d'approvisionnement, a-t-elle précisé, alors que le pétrole russe représente environ un quart des importations d'or noir de l'UE.

11h28

La Russie a interdit mercredi l'accès à son territoire à plus de 60 responsables japonais, dont le Premier ministre Fumio Kishida, en représailles aux sanctions prises par la Japon contre Moscou pour son offensive en Ukraine.

"Il a été décidé d'interdire définitivement" à 63 citoyens japonais d'entrer en Russie, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères russe, accusant le gouvernement de M. Kishida d'avoir "lancé une campagne anti-russe sans précédent".

10h50

L'Union européenne va "considérablement accroître" son soutien militaire à la Moldavie, a annoncé mercredi le président du Conseil européen Charles Michel, après des attaques dans une région séparatiste prorusse de ce pays frontalier de l'Ukraine faisant craindre une déstabilisation. "Nous prévoyons cette année de considérablement accroître notre soutien à la Moldavie en livrant des équipements militaires supplémentaires à ses forces armées", a déclaré M. Michel lors d'une conférence de presse conjointe à Chisinau avec la présidente moldave Maïa Sandu, une pro-occidentale.

"L'UE est pleinement solidaire de votre pays, la Moldavie. Il est de notre devoir européen d'aider et de soutenir votre pays et d'accroître notre soutien à votre stabilité, sécurité et intégrité territoriale", a-t-il ajouté. "Nous allons continuer d'approfondir notre partenariat avec vous pour rapprocher encore plus votre pays de l'UE", a-t-il poursuivi. La Moldavie, une petite ex-république soviétique de 2,5 millions d'habitants enclavée entre l'Ukraine et la Roumanie, redoute d'être déstabilisée par la guerre qui ravage l'Ukraine voisine après l'invasion de troupes russes fin février.

9h23

Des "mercenaires israéliens" combattent en Ukraine aux côtés du régiment Azov, que Moscou qualifie de "nazi", a affirmé mercredi la diplomatie russe, dont une sortie sur le prétendu "sang juif" d'Hitler a déclenché une virulente polémique. "Je vais dire quelque chose que les politiciens israéliens ne veulent sans doute pas entendre, mais peut-être que cela les intéressera. En Ukraine, des mercenaires israéliens sont aux côtés des militants d'Azov", a déclaré la porte-parole de la diplomatie russe Maria Zakharova dans une interview à la radio Spoutnik.

Fondé en 2014 par des militants d'extrême droite avant d'être intégré dans les forces régulières, le régiment ukrainien Azov s'est imposé comme l'un des plus farouches adversaires des forces russes qui mènent une offensive militaire contre l'Ukraine depuis le 24 février. Ses membres, avec d'autres combattants ukrainiens, ont notamment refusé de déposer les armes dans le port assiégé de Marioupol (sud-est), où les derniers défenseurs de la ville sont retranchés dans l'usine métallurgique Azovstal contre laquelle les forces de Moscou ont lancé mardi l'assaut.

06H42

La Russie boycottera mercredi - un geste rare - une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU avec le Comité politique et de sécurité (COPS) de l'Union européenne, illustrant une nouvelle dégradation des relations entre Moscou et des partenaires aux Nations unies, selon des diplomates.

Selon une source diplomatique russe s'exprimant sous couvert de l'anonymat, la décision de Moscou est liée à la situation en Ukraine. Un diplomate occidental a indiqué de son côté à l'AFP n'avoir pas souvenir d'un boycott de la Russie d'une réunion du Conseil de sécurité depuis l'invasion de l'Ukraine le 24 février.

Cette réunion informelle annuelle entre le Conseil de sécurité et le COPS ne s'était pas tenue depuis 2019 en raison de la pandémie de Covid-19.

06H01

Un projet d'embargo sur le pétrole et les produits pétroliers achetés à la Russie a été soumis dans la nuit de mardi à mercredi aux pays membres de l'UE, mais la mesure suscite encore des réserves, ont indiqué à l'AFP plusieurs responsables et diplomates européens.

05H33

La Russie a lancé mardi pour la première fois un assaut avec chars et infanterie sur l'aciérie d'Azovstal, dernière poche de résistance ukrainienne dans le port stratégique de Marioupol, au moment où l'ONU annonçait avoir réussi à évacuer plus d'une centaine de civils des lieux.

«Un puissant assaut sur le territoire d'Azovstal est en cours actuellement, avec le soutien de véhicules blindés, de chars, avec des tentatives de débarquement de troupes, avec l'aide de bateaux et d'un grand nombre d'éléments d'infanterie», a affirmé Sviatoslav Palamar, commandant adjoint du régiment ukrainien Azov, dans un message vidéo sur Telegram.