Volodymyr Zelensky lance une campagne de financement participatif pour soutenir l'Ukraine

Pour aider l'Ukraine à gagner la guerre contre la Russie et reconstruire ses infrastructures, Volodymyr Zelensky appelle à la mobilisation générale. Ce jeudi 5 mai, le président ukrainien a annoncé le lancement d'une plate-forme de financement participatif dédiée.

Nommé United24, ce dispositif doit permettre «en un clic», de «donner des fonds pour aider nos défenseurs, sauver nos civils et reconstruire l'Ukraine», a expliqué Volodymyr Zelensky dans une vidéo publiée sur Twitter.

We launched United24 @U24_gov_ua global initiative.





Its 1st component is an online platform to raise funds in support of . Other projects & programs will be added soon.





You can make a donation in 1 click from any country.





Together we will win!#united24 #thepoweroffreedom pic.twitter.com/notUt1P3ZF

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 5, 2022