Cuba : au moins 22 morts et plus de 50 blessés dans l’explosion d’un hôtel à la Havane

C’est un drame qui s’est produit dans la capitale de Cuba ce vendredi. Pas moins de 22 personnes ont péri lors d’une explosion qui a partiellement détruit un hôtel de luxe historique situé dans le centre de la Havane.

Le premier bilan officiel a fait état de 18 décès, dont un enfant, et plus de 50 blessés, une heure avant que quatre corps soient extirpés des décombres en début de soirée, comme l’a précisé le journal télévisé local.

De son côté, Miguel Garcia, le directeur de l’hôpital Calixto Garcia où une partie des blessés ont été transportés pour y être soignés, a indiqué que onze d’entre eux se trouvaient «dans un état extrêmement grave». Dans un autre centre hospitalier de la région, un enfant de deux ans a dû subir une opération après «un fracture du crâne», comme l’a fait savoir le chef de l’hôpital.

D’après le premier secrétaire du Parti communiste à La Havane, Luis Antonio Torres Iribar, «13 personnes étaient portées disparues ». Il a également estimé qu’il est fort «possible que d’autres personnes soient coincées sous les décombres».

D'ailleurs, d'après les autorités, une brigade canine a été envoyée pour retrouver les survivants qui se trouveraient sous les gravats, dont notamment une femme avec laquelle les secouristes ont été en contact.

Pour le moment, aucun étranger n’a été recensé parmi les victimes de ce grave accident, puisque cet emblématique établissement de la vieille Havane était fermé aux touristes depuis deux ans.

Une fuite de gaz

L’ouverture de cet hôtel de luxe était initialement prévue pour le 10 mai. C’est la raison pour laquelle se trouvaient à l’intérieur uniquement des ouvriers et des employés qui s’attelaient à la préparation de la réouverture.

«D’après les premières constatations, l’explosion a été provoquée par une fuite de gaz», a précisé la présidence cubaine à travers son compte Twitter.







Une bonbonne de gaz liquide était en train d’être remplacée dans l’hôtel, d’après le responsable du quartier historique de la capitale cubaine, Alexis Costa Silva.

«Ce n’était ni une bombe, ni un attentat, c’est un regrettable accident» a tenu a rassuré le président Diaz-Canel après son arrivée sur les lieux. Une affirmation pour notamment faire taire les spéculations partagées sur les réseaux sociaux.

Selon l’AFP, «les quatre premiers étage de l’hôtel Saratoga, classé 5 étoiles avec ses 96 chambres, ses deux restaurants et sa piscine sur le toit, ont été soufflés dans l’explosion, survenue vers 11h et le sol était jonché de débris et de morceau de verre».

Construit en 1880, ce bâtiment était une galerie marchande avant d’être transformé en hôtel dans les années 30, puis rénové pour en faire un établissement de prestige en 2005.